Va deveni Kovesi procuror-sef european? The Sunday Times scrie ca Europa si-a cam pierdut curajul

Ziare.

com

"In cei cinci ani petrecuti in fruntea DNA , Laura Codruta Kovesi a bagat la inchisoare sute de politicieni si oficiali corupti, incantand opinia publica cu aceasta reprimare a clasei conducatoare", arata cotidianul citat.Drept urmare, ea si familia sa au fost spionate, mai scrie The Sunday Times Kovesi considera ca toate atacurile din ultima vreme la adresa sa au facut parte dintr-un plan al carui scop este ca ea sa nu ajunga in functia de procuror-sef european."Au decis sa ma dea afara (de la conducerea DNA - n.red.) fara sa ma cheme sa raspund unei plangeri, fara sa ma supuna unor teste si fara sa am posibilitatea de a contesta decizia - s-a intamplat pur si simplu", a explicat aceasta jurnalistului Andrew Byrne.-continua-