Vlad Cosma, audiat la Parchetul General: Am adus inregistrari noi. Kovesi a fost foarte mult mintita

In plangerea respectiva, Cosma ii acuza pe procurori de compromiterea intereselor Justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz in serviciu si constituire de grup infractional organizat.Fostul deputat a declarat la intrarea in PG ca a adus documente si inregistrari, atat pe cele facute deja publice la Antena3, cat si unele noi.Cosma spune ca documentele si inregistrarile pe care le-a adus sunt referitoare la "aceiasi 4 procurori pe care i-am mentionat in plangerea de la Parchetul General".Fostul deputat sustine ca inregistrarile nu au fost prelucrate si au fost facute in biroul de la DNA Ploiesti si de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Prahova.Cosma l-a acuzat pe procurorul Negulescu ca l-a "folosit" ca martor denuntator, in mai multe dosare penale care vizeaza politicieni, printre care Victor Ponta si Sebastian Ghita.In plus, fostul deputat sustine ca a fost "constrans si santajat" de cei 4 procurori mentionati in plangere.Cat despre sefa DNA, Cosma spune ca "doamna Kovesi a fost foarte mult mintita de acesti 4 procurori. Nu cred ca s-au dus la sefa lor si i-au spus" ce lucruri ilegale fac. Vlad Cosma a depus plangerea la PG pe 9 februarie si ii vizeaza pe procurorii Lucian Onea, Giluela Diaconu, Alfred Savu si Mircea Negulescu (exclus recent din magistratura).Vlad Cosma a avut recent mai multe interventii la Antena 3 in care a facut acuzatii la adresa DNA si a difuzat interceptari in care apareau procurorii Lucian Onea si Mircea Negulescu. DNA a reactionat dupa prima inregistrare si a aratat ca fostul deputat PSD, Vlad Cosma, inculpat intr-un dosar de trafic de influenta, a prezentat denaturat situatia dintr-un dosar penal aflat in curs de urmarire penala, folosindu-se de colaje ale unor inregistrari pe care le-a realizat personal.DNA a publicat doua stenograme ale unor interceptari dintre persoane apropiate familiei Cosma si anchetatori. Acestea sunt dintr-un dosar penal avand ca obiect, intre alte infractiuni, si infractiunea de santaj.Potrivit interceptarilor, o persoana apropiata familiei Cosma explica: "Adica, nu e o situatie de cancan, ca vor sa dea niste inregistrari! Ideea e sa-l distruga pe domnul Onea... nu stiu!... sa ajunga la Kovesi... Daca e si Voiculescu bagat... si Ghita... in treaba asta, e o chestiune mai serioasa! Nu e facuta doar asa, de... Vladut!"