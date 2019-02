Ziua in care Adina Florea o pune sub acuzare pe Laura Codruta Kovesi

Kovesi avea bilet la Bruxelles

Cheia dosarului: Sebastian Ghita

Cazul are legatura cu modul in care in 2009 a fost adus in tara, din Indonezia, Nicolae Popa, condamnat in dosarul prabusirii FNI, si a fost deschis in urma unui denunt facut de fostul deputat PSD Sebastian Ghita.Cazul este instrumentat de Adina Florea, procuror propus de Tudorel Toader de trei ori la sefia DNA.Opozitia, mai multe asociatii civice si presa straina au vazut aceasta ancheta intempestiva ca fiind o incercare de a stopa candidatura Laurei Codruta Kovesi la sefia Parchetului European."Imi voi continua drumul in aceasta procedura. Nu voi inceta. Asa cum am spus si cand mi-am incheiat mandatul la DNA, coruptia poate fi invinsa. In cele sase luni am facut o plangere la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, cu care am trecut de filtru. Guvernul trebuie sa vina si sa-mi propuna o intelegere amiabila, altfel va fi judecat pe fond. Iar al doilea lucru pe care l-am facut a fost sa ma inscriu in acest concurs", a spus Laura Kovesi la Europa FM.Kovesi a declarat, miercuri seara, ca isi luase bilet la avion pentru vineri ca sa mearga la Bruxelles, la Parlamentul European, deoarece initial fusese informata ca audierea sa pentru postul de sef al Parchetului European ar urma sa aiba loc pe 18 februarie.Laura Codruta Kovesi si ceilalti doi candidati vor fi audiati in Comisia LIBE pe 26 februarie la ora 15:00 (ora Romaniei) . Pe 27 februarie se va intruni COREPER, reuniunea tuturor ambasadorilor statelor UE pe langa institutiile europene. Ambasadorul Romaniei e Luminita Odobescu, iar aceasta va vota in functie de mandatul oferit de Guvern."Este foarte interesant ca aceasta citatie vine inainte de a merge la Parlamentul European in vederea audierii, dar probabil este tot o coincidenta faptul ca initial am fost anuntata de procedura din Parlamentul European, am inteles ca audierea urma sa fie pe data de 18 februarie, mi-am cumparat bilet de avion pentru data de vineri, ca sa pot sa merg la Bruxelles si sa particip la audiere"Procurorul Adina Florea a declarat, joi, ca ancheta deschisa ca urmare a unei sesizari a fostului deputat Sebastian Ghita este tratata de catre Sectia pentru anchetarea magistratilor la fel ca orice alta speta."Este o ancheta in derulare, in care s-a dispus efectuarea urmaririi penale fata de una dintre persoanele din dosar. Nu este vorba despre nicio legatura intre activitatea personala a unora dintre persoanele cercetate si stadiul anchetei. Stadiul urmaririi penale de la acest moment a impus inceperea urmaririi penale. (...) Aceste intrebari ale dumneavoastra par sa fie presiuni care se fac cu privire la o ancheta in curs de desfasurare.Este un dosar ca urmare a unei sesizari a lui Sebastian Ghita din decembrie 2018. Este o ancheta in curs unde se vor respecta toate drepturile si libertatile tuturor persoanelor, demnitatea persoanelor si se va respecta legea", a declarat Adina Florea.