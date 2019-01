Cine sunt cei 12 care o vor audia pe Kovesi pentru functia de sef al Parchetului European

Propunerea PE: Un inalt magistrat italian

"Omul" lui Liviu Dragnea

Cum s-au ales ceilalti 11 membri

Magistrati si juristi celebri

Acest juriu va intocmi o lista restransa de candidati calificati si o va transmite Consiliului Europei si Parlamentului European. Candidatii care nu se afla pe lista restransa intocmita de juriu sunt informati cu privire la motivele acestei decizii, se arata in regulamentele oficiale.Juriul de selectie este format din douasprezece persoane din randul fostilor membri ai Curtii de Justitie si ai Curtii de Conturi europene, din randul fostilor membri nationali ai Eurojust, al membrilor instantelor nationale supreme, din randul procurorilor de inalt nivel sau al juristilor ale caror competente sunt recunoscute.Membrii juriului de selectie sunt numiti de catre Consiliu pe baza propunerilor Comisiei, iar unul dintre acestia este propus de Parlamentul European.La 31 mai 2018, Parlamentul European l-a desemnat pe Antonio Mura in calitate de membru al juriului. Antonio Mura este magistrat italian din 1981 si in prezent este procuror general la Curtea de Apel din Venetia.In cariera sa, el a ocupat mai multe functii importante, cum ar fi cea de membru in Consiliul Superior al Magistraturii, adjunct al procurorului general al Italiei sau director in Ministerul Justitiei. Procurorul a coordonat mai multe anchete privind crima organizata din sudul Italiei, uciderea magistratilor Rosario Livatino si Giacomo Ciaccio Montalto sau dosare de terorism in care erau implicati membri ai Brigazilor Rosii.Una dintre persoanele care au candidat pentru postul din juriu pentru care a fost desemnat Antonio Mura a fost Marius Vorniceanu, persoana apropiata de Liviu Dragnea, potrivit G4media. Vorniceanu e un nume cunoscut, acesta detinand din 1990 pana in prezent mai multe functii publice. Cele mai recente functii pe care acesta le-a primit cu sprijinul PSD a fost cea de vicepresedinte al ASF, pentru perioada 2014-2017 si de sef al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, din vara anului 2017, odata cu instalarea Guvernului Tudose.Vorniceanu a fost in trecut un "stalp" al controversatei Garzi Financiare, iar fiica sa a realizat auditul pentru Tel Drum, firma privatizata de Liviu Dragnea, potrivit unei investigatii Rise Project. In ceea ce priveste componenta juriului de selectie, Comisia a tinut seama de necesitatea asigurarii unui echilibru geografic, a unui echilibru de gen si a unei reprezentari corespunzatoare a sistemelor juridice ale statelor membre care participa la Parchetul European, se arata in decizia de numire a juriului."Cele unsprezece persoane, intre care sase barbati si cinci femei, propuse de Comisie, includ un fost membru al Curtii de Justitie, un fost membru al Curtii de Conturi, un fost membru national al Eurojust, cinci procurori de inalt nivel, doi membri ai instantelor supreme nationale si un jurist cu competente recunoscute", arata Consiliul Uniunii Europene.Acestia au fost numiti pentru o perioada de patru ani, incepand cu data de 9 octombrie 2018. Decizia de numire se poate consulta pe site-ul- procuror general al Germaniei, fost procuror general al Bavariei, fost judecator si director in cadrul Ministerului Justitiei din Bavaria.- judecator austriac, presedinte al Curtii din Leoben (Styria), fost vicepresdinte Eurojust.- avocat cipriot, presedintele Asociatiei Barourilor din Cipru.- judecator estonian, sefa Sectiei Penale a Curtii Supreme din Estonia.- inalt magistrat francez, procuror general al Curtii de Casatie din Franta.- fost judecator si fost presedinte al Curtii Constitutionale din Slovacia. A ocupat functia de Avocat General la Curtea de Justitie a Uniunii Europene de la Luxemburg.procuror spaniol.- judecator croat. Presedinte al GRECO - Grupul Statelor impotriva Coruptiei, organism al Consiliului Europei si vicepresedinte al Curtii Supreme din Croatia.- presedintele Curtii de Conturi din Portugalia, fost presedinte al Curtii Europene de Auditori.- procurorul general al Luxemburgului.- procurorul general al Finlandei.