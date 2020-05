Reactia lui Kovesi dupa victoria de la CEDO: O reparatie simbolica pentru toti magistratii hartuiti in ultimii ani!

Iata reactia Codrutei Kovesi

Ziare.

com

"Nu am depus o cerere pentru despagubiri banesti, pentru ca am considerat ca decizia CEDO este suficienta pentru mine ca remediu, dar si pentru ca nu doream ca o potentiala compensatie sa fie platita din bugetul de stat, implicit din banii romanilor.Sper ca aceasta hotarare sa reprezinte o reparatie simbolica pentru toti magistratii hartuiti in ultimii ani!," declara Laura Codruta Kovesi, intr-o reactie pentruDeclaratia a fost facuta dupa ce CEDO i-a dat castig de cauza Laurei Codruta Kovesi si a constatat ca prin revocarea ei din functia de sef al DNA i s-au incalcat dreptul la un proces echitabil si dreptul la libera exprimare.