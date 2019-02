Seful Sectiei de investigare a magistratilor a respins cererea lui Kovesi de recuzare a Adinei Florea (Surse)

Recuzarea sefului SIIJ, solutionata de sefii PG

Respingerea cererii de recuzare i-a fost comunicata si Laurei Codruta Kovesi, sustin surse judiciare citate de Stiri pe Surse. Urmeaza ca unul dintre sefii din Parchetul General sa dea o solutie in cazul cererii de recuzare facute de Kovesi si pentru Gheorghe Stan.Potrivit Codului de Procedura Penala, "procurorul ierarhic superior solutioneaza cererea in 48 de ore".Kovesi sustine ca motivele recuzarii sunt prevazute in Codul de Procedura Penala, respectiv "afectarea impartialitatii".Potrivit Codului de Procedura Penala, cererile de recuzare sunt solutionate de procurorul superior.In cazul recuzarii Adinei Florea, aceasta cerere este solutionata de seful ei, Gheorghe Stan, seful Sectiei de Investigare a Infractiunilor de Justitie.In cazul recuzarii lui Gheorghe Stan, cererea de recuzare este solutionata de unul din sefii Parchetului General: primul adjunct al procurorului general, Laura Oprean, sau de insusi procurorul general, Augustin Lazar.