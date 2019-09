Ambasada Germaniei se bucura pentru Kovesi, dupa desemnarea la sefia Parchetului European

Ziare.

com

"Ne bucuram pentru Laura Codruta Kovesi, candidata la sefia Parchetului European (EPPO). EPPO va juca un rol important in cooperarea judiciara la nivel european deoarece statul de drept reprezinta un element-cheie in sustinerea valorilor europene", anunta reprezentanta diplomatica intr-o postare pe Facebook.Consiliul UE si Parlamentul European au ajuns, marti, la un acord pentru desemnarea Laurei Codruta Kovesi procuror-sef al Parchetului European. "Echipele de negociere ale Parlamentului si Consiliului au ajuns la un acord in privinta numirii Laurei Codruta Kovesi in fruntea noului Parchet European. Negocierile intre Parlamentul European si Consiliu asupra noului procuror-sef al Parchetului European au avut loc incepand din aceasta primavara.Echipa de negociere a Parlamentului a sustinut-o pe doamna Kovesi pe toata durata negocierilor, in ciuda opozitiei ministrilor UE pana de curand", anunta marti seara un comunicat al PE.