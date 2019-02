Ambasada SUA, reactie in cazul Kovesi: Extrem de dezamagitor sa vedem inca o incercare aparenta de a o discredita

Ziare.

com

Ambasada transmite ca are incredere in experienta fostei sefe DNA si isi exprima dezamagirea privind aceasta noua "incercare aparenta de a o discredita"."Avem incredere in experienta profesionala a Laurei Codruta Kovesi in Romania si sustinem eforturile ei de a cauta oportunitati profesionale in comunitatea internationala. Este extrem de dezamagitor sa vedem inca o incercare aparenta de a o discredita. Ii uram succes", arata Ambasada SUA intr-un raspuns pentru G4Media.ro Fosta sefa a DNA a anuntat, miercuri seara, ca a fost citata in calitate de suspect pentru luare de mita, marturie mincinoasa si abuz in serviciu de procurorul Adina Florea de la sectia pentru anchetarea magistratilor.Joi dimineata, Florea a confirmat ca ancheta in cazul lui Kovesi a fost deschisa ca urmare a unei sesizari facute de Sebastian Ghita, fostul deputat PSD care a fugit din tara dupa ce a fost vizat de mai multe dosare de coruptie.Fostul deputat PSD Sebastian Ghita declara in decembrie 2018 la Romania TV ca a facut o plangere penala pe numele lui Kovesi, care a fost reclamata la sectia speciala pentru anchetarea magistratilor.Acuzatia lui Ghita a fost ca Laura Codruta Kovesi i-ar fi cerut, in 2009, sa plateasca avionul pentru aducerea in tara, din Indonezia, a lui Nicolae Popa, condamnat in dosarul FNI.Insa acest caz a fost clasat in 2017 de Parchetul General si lamurit public de Politia Romana. Mai exact, Politia Romana a anuntat ca, pentru aducerea in tara, cu avionul, a lui Nicolae Popa, au fost purtate negocieri cu trei operatori economici de profil, castigand oferta cea mai mica."Procedura a fost derulata de catre structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, conform OUG 34/2006, privind achizitiile publice. In cadrul acestor activitati, negocierile au fost purtate cu trei operatori economici de profil, castigand oferta cea mai mica.Semnarea contractului si decontarea acestuia au intrat in sarcina Politiei Romane. Costurile au fost achitate integral de catre institutie, operatorului economic castigator, suma fiind asigurata din bugetul Ministerul Afacerilor Interne", explica Politia Romana, in 2017.. Fostul deputat PSD a fugit din tara la finele anului 2016, chiar inaintea unei audieri la DNA, cu putin timp inainte sa-i expire imunitatea parlamentara.Sebastian Ghita este protagonistul mai multor dosare deschise de DNA. O parte din acestea au ajuns in instanta, iar altele sunt inca in faza de ancheta la DNA.