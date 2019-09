Analiza Suddeutsche Zeitung: Cine se teme de numirea lui Kovesi la sefia Parchetului European

Miza: Un Parchet European independent

Jurnalistii puncteaza ca Kovesi a dus o lupta neinfricata impotria abuzurilor din Romania, in perioada 2013-2018, cand a condus DNA, iar Guvernul roman a incercat mai multe stratageme sa opreasca numirea sa, inclusiv interdictii de calatorie, interdictii de a discuta cu jurnalistii sau calomnia.Aceste tactici ale social-democratilor de la Bucuresti, care sunt criticate de Comisia Europeana si de experti deoarece erodeaza statul de drept, au esuat lamentabil. Suddeutsche Zeitung arata ca numirea lui Kovesi este o veste buna pentru contribuabili si pentru societatea civila. Publicatia germana aminteste de protestele a sute de mii de romani fata de legalizarea coruptiei care au un efect si la Bruxelles si sustine ca incercarile de santaj nu functioneaza intotdeauna.Jurnalistii germani mai scriu ca Parchetul European inchide o etapa, iar in acest moment poate investiga in mod independent cand se suspecteaza infractiuni impotriva interesului financiar al UE - cum ar fi frauda, spalarea de bani si frauda transfrontaliera.De ce este Kovesi cel mai bun candidat pentru aceasta functie? Datorita competentei magistratului si capacitatii de a investiga oameni puternici.In calitate de sef al Parchetului European, Kovesi trebuie sa construiasca structura noii institutii si sa le arate celor 50 de procurori din subordine cat de importanta este meseria lor.In acest sens, motto-ul lui Kovesi este increzator: "".Suddeutsche Zeitung adauga ca in unele state exista o teama de un Parchet European independent. Acest lucru reiese nu numai din rezistenta acerba a Bucurestiului la numirea lui Kovesi.Sunt mai multe tari care nu participa la aceasta structura din motive traditionale: Danemarca, Irlanda, Suedia si Regatul Unit.Mai sunt si state care refuza sa coopereze, Polonia, dar mai ales Ungaria, desi exista multe indicii ca de subventiile UE beneficiaza adesea persoane apropiate partidelor de guvernare.Publicatia germana sustine ca multinationalele care investesc in aceste tari ar trebui sa intrebe: "De ce nu se alatura tara ta, de ce te temi?"Jurnalistii precizeaza ca in special industria auto germana face prea putin pentru a-i aminti prim-ministrului Ungariei, Viktor Orban, despre importanta instantelor independente."Rar a fost necesar sa subliniem cat de importanta este aplicarea legilor UE pentru toti si ca statul de drept sa fie baza democratiei, a pietei unice si a comertului," arata Suddeutsche Zeitung.Un alt castigator al numirii lui Kovesi ar fi Parlamentul European, care a solicitat 20 de ani un Parchet European."UE trebuie sa lucreze mai mult impotriva coruptiei si a abuzurilor in propriile randuri," conchid jurnalistii germani.