Audierea-maraton a lui Kovesi s-a terminat: Atacata de PSD, aparata de parlamentari straini, aplaudata de sala (Foto & Video)

LIVE TEXT

Laura Codruta Kovesi a primit cel mai mare punctaj dupa votul in Comisia pentru Control Bugetar (CONT)

Audierea Laurei Codruta Kovesi

procurorul trebuie sa respecte statul de drept si sa aiba o busola morala puternica.

Intrebarile din partea LIBE

Intrebarile Comisiei de control bugetar

majoritatea fondurilor UE merg catre state din Est, sunteti singura candidata din aceasta regiune, unde exista retele alcatuite din politicieni, grupuri mafiote.

Audierea candidatului francez Jean - Francois Bohnert

Va trebui sa fim necrutatori cu toate infractiunile, mai ales cu coruptia

Intrebarile din partea LIBE

Intrebari din partea membrilor CONT

Audierea candidatului german Andres Ritter

Intrebari din partea LIBE

Pentru mine independenta este un aspect primordial.

Intrebari de la membrii Comisiei de Control Bugetar (CONT)

Independenta in sine nu inseamna ca nu exista influente politice, fiecare parchet poate avea o insemnatate cu efecte politice in functie de ce se intampla, dar activitatea trebuie sa rezulte din faptul ca esti constient de aceatsa realitatea. Si nu esti constient pentru a te adapta, ci pentru a tine piept. Le sunt recunoscator colegilor care fac asta.

E o situatie care o afecteaza pe contracandidata mea, e o onoare ca sunt pe aceeasi lista cu dna Kovesi, am toata admiratia pentru curajul si implicarea ei

Ziare.

com

Fosta sefa a DNA a raspuns, timp de peste o ora, unui tir de intrebari legate de activitatea sa de pana acum si planurile sale pentru Parchetul European. Aproape toti eurodeputatii straini si-au inceput interventia exprimandu-si solidaritatea cu Kovesi si regretul ca este supusa din partea propriului Guvern la o campanie de denigrare."Nu credem ce spune Guvernul despre ea, nu tineti cont de zvonuri", "curajul dvs a inspirat multa lume in intregul continent, nu doar in Romania", au fost doar cateva dintre mesajele de sustinere adresate lui Kovesi. Chiar si contracandidatul sau din Germania, Andres Ritter, s-a declarat onorat ca se afla pe lista scurta alaturi de ea. "Am toata admiratia pentru curajul dnei Kovesi", le-a spus el parlamentarilor europeni.Fosta sefa a DNA a fost chestionata si in legatura cu numeroasele cazuri de frauda cu fonduri europene comise in Romania. "Sunteti singura candidata din aceasta regiune, unde exista retele alcatuite din politicieni, grupuri mafiote", i-a atras atentia un europarlamentar din Comisia CONT.Amintim ca Laura Codruta Kovesi a fost prima optiune a unei comisii de experti in drept din UE, care au evaluat candidatii la sefia Parchetului European. Pe locurile 2 si 3 s-au clasat francezul Jean - Francois Bohnert si germanul Andres Ritter. Dupa analiza expertilor urmeaza insa procedurile politice, si in aceasta faza ne aflam acum. Guvernul Dancila a votat deja impotriva candidatului roman pe 20 februarie, in cadrul unei reuniuni a Comitetului Reprezentantilor permanenti ai Uniunii Europene (COREPER) . In urma acestui vot, candidatul francez a ajuns pe prima pozitie.Ramane de vazut cum va arata clasamentul dupa votul in comisiile PE. Comisia de Control bugetar isi va trimite in aceasta seara concluziile, in timp ce cei de la LIBE urmeaza sa voteze, secret, miercuri, la ora 12:00 (ora Romaniei).- Audierea lui Kovesi s-a incheiat dupa mai bine de o ora.Acum Comisia CONT va transmite evaluarea in aceasta seara, in timp ce LIBE va avea maine dimineata la ora 10:00 (ora Romaniei) reuniunea si votul la ora 12:00 (ora Romaniei).Castigatorul va fi numit de comun acord de Parlamentul European si Consiliul UE, prezidat in aceasta perioada de Romania. In cazul in care clasamentul rezultat in urma audierilor din comisiile parlamentare va fi diferit de votul final din COREPER, va urma o negociere intre PE si Consiliu, in urma careia se va lua decizia finala., interesul jurnalistilor pentru ea fiind unul ridicat. A trebuit ca presedintele Comisiei LIBE sa roage presa sa inceteze pentru ca sedinta sa poata continua.- Sunt procuror de 23 de ani, deci jumatate din viata mea am fost procuror.- Cum pot eu contribui la buna functionare EPPO? Prin propriul exemplu.. Recuperarea prejudiciilor a fost o prioritate.- Am identificat diferite tipologii de frauda financiara.- Pe baza experientei mele o sa va explic principiile pe care se bazeaza activitatea mea:- Cred cu putere ca independenta si tragerea la raspundere merg mana in mana.Ce experienta aveti in cazurile cele mai mediatizate si in colaborare cu OLAF si celelalte agentii. Cum ati cooperat cu statele membre in cazurile in care ati impiedicat rezistenta?Aproape toate cazurile de la DNA au avut interes prin prisma persoanelor care erau investigate, primari, presedinti de consilii judetene, senatori, deputati, ministri, fosti ministri. De fiecare data comunicarea publica s-a facut cu respectarea principiului de nevinovatie.In ce priveste experienta cu OLAF, am colaborat cu aceasta structura europeana, regulamentul EPPO e foarte clar in ce priveste colaborarea cu OLAF.In ce mod indepliniti conditiile pentru aceasta functie? Independenta este o conditie prioritara.Va multumesc pentru intrebare si ca pot lamuri anumite informatii false care au circulat despre mine. Am verificat toate criteriile impuse si le indeplinesc pe toate.Procurorul sef european ar face anchete transfrontaliere cu cazuri de frauda, TVA si in Romania ar putea fi nevoie sa investigheze si acolo acuzatii de frauda. Care sunt temerile in acest caz? Exista o relatie complicata. Avem MJ, nivelul european,In toata activitatea mea de procuror am respectat mereu legea si normele de procedura penala. Ca orice procuror,. Daca voi ocupa aceasta functie voi aborda profesional fisa postului.As vrea sa detaliem putin intrebarea pusa de colega mea, cum ati folosi reteaua corespondentilor nationali Eurojust, astfel incat sa va asigurati ca statele membre nu ingreuneaza activitatea EPPO?: E adevarat ca procurorii delegati vor ramane procurori in sistemele lor nationale, dar anchete transfrontaliere s-au facut si in anii trecuti.. Ce masuri veti lua daca ati avea functia de sef al EPPO?In situatia in care ar aparea o situatie in care un procuror delegat a incalcat drepturi fundamentale, trebuie luate masuri, diseminarea informatiilor catre ceilalti procurori pentru a se evita alte astfel de situatii.. As vrea o clarificare, in raspunsuri va referiti la doua distinctii pe care le-ati primit din partea CIA in 2011 si in 2007 pentru asistenta exceptionala si sprijin acordat SUA. Despre ce e vorba? Din 2003 pana in 2005 in Romania au functionat inchisori CIA., ci de o agentie de aplicare a legii, Secret Service, care protejeaza demnitarii SUA si moneda nationala, dolarul. In activitatea mea am investigat multe dosare privind bancnote false, in special dolari la acea vreme. Am fost printre primii procurori care au investigat phishingul in Romania.Discutam de cateva valori importante, Consiliul Europei a spus ca serviciile de informatii n-ar trebui sa faca parte din actul de urmarire penala. Sunt intrebari pe care le consider importante. E adevarat ca CSM a constatat ca DNA a influentat instanta intr-un proces care va viza direct? E adevarat ca SRI a facut parte din echipele mixte? Cum explicati ca 40% din cazurile DNA s-au soldat cu achitari?S-a aratat intr-un proces ce a durat 4 ani de zile ca acele informatii au fost false.. E un raport al IJ in care judecatorii au spus ca nu au fost influentati de catre mine. Raportul e atacat si inca nu avem o decizie definitiva.A doua intrebare, as vrea sa rectific,, au existat sesizari care au venit de la SRI, asa cum e prevazut in lege. Probele au fost administrate de procurori si s-au administrat in faza judecatii., procentul real a fost intre 10-13%. Probabil va referiti la raportul de luna aceasta, unde s-a raportat o rata de 36%, dar rata reala e de 13%, restul se datoreaza dezincriminarii unor fapte.Problema relatiilor cu viitorii procurori delegati europeni, si Romania va propune cel putin 2 persoane, exista probleme de principiu in ce priveste subordonarea duala si posibilitatea unor instructiuni contradictorii. Avem situatia extraordinara in care. Cum veti rezolva problema asta de lucru si de imagine? Cum puteti limita problemele ridicate de aceste doua categorii de probleme?In ceea ce priveste activitatea procurorilor delegati europeni instructiunile se vor da de Camera Permanenta. Dosrele vor fi repartizate aleatoriu, in functie de volumul de activitate. Deci procurorii delegati vor trebui sa tina cont de instructiunile Camerei Permanente.In ce mod ati promova rolul proactiv al procurorilor delegati europeni? Pentru ca ati mintit, CSM v-a dat un raspuns ca nu vi s-a refuzat gradul de parchet general? Ati fost pusa sub acuzatie pentru abuz in serviciu. Cum veti garanta un management bun daca ati fost demisa constitutional, si nu politic, ca si sefa a DNA?Nu sunt la curent cu ce a facut CSM-ul. In ceea ce priveste revocarea din functia de procuror-sef, a venit ca urmare a unei decizii a CCR in care eu nu am fost parte in proces, CCR a judecat conflictul institutional intre Guvern si Presedintie., urmeaza sa vedem ce decizie se va lua.: Imi pare rau ca raspundeti la acuzatii si nu la ce puteti face pentru EPPO. Care e experienta in ce priveste dosarele de frauda? Frauda cu fonduri UE se intampla in principal in Europa de Est, fraude cu sute de milioane de euro. Aici vorbim de coruptie sistemica si de influentare din partea politicului.In ceea ce priveste dosarul penal sunt nevinovata, e vorba de acuzatii care privesc extradarea unei persoane dintr-o alta tara.In ce priveste presiunile politice, am spus ca atunci cand un politician ma va suna sa intervin intr-un dosar voi face public acest lucru. A fost o masura preventiva buna pentru ca acest lucru nu s-a intamplat. DNA a avut anual pe rol peste 1.200 de dosare de frauda cu fonduri europene. Investigand atat de multe dosare suntem familiarizati cu tipologiile de comitere a faptelor.Ati avut de-a face cu anchete transfrontaliere complexe, conflicte de jurisdictie?Da, DNA a avut multe cauze transfrontaliere. Intr-un an, in 2017, au fost transmise peste 80 de cereri de asistenta judiciara catre alte state si am reusit sa sechestram proprietati sau conturi bancare in alte state.Dvs ati fost atacata si regret acest lucru, avem nevoie de dvs. Care e rolul anchetelor administrative efectuate de OLAF?Am colaborat cu OLAF, toate rapoartele administrative au fost completate de probe atat in favoarea, cat si in defavoarea acuzatiilor.Vad in CV-ul dvs ca nu cu mult timp in urma ati primit o medalie de la o fundatie, ACSU, o fundatie de partid. Chiar inainte au fost declaratiile unor colegi din PPE si cred ca asta nu v-a facut viata mai usoara. Cum va veti apara independenta si cum veti coopera cu restul procurorilor europeni si cu procurorii nationali cand vad ca ati lucrat mai ales in Romania, Moldova si Muntenegru.Imi voi apara independenta prin rezultatele pe care le-am avut pana acum. Doriti sa vorbesc engleza? Foarte bine, multumesc. In timpul activitatii meleAm anchetat membri din mai multe partide politice, nu dintr-un singur partid. Am anchetat persoane bogate, cu functii, darIn ce priveste cooperarea cu alti colegi am spus deja ca am cooperat cu colegi din 14 tari si nu numai.Eu mi-as dori sa parasim dezbaterea importanta a dificultatilor cu care v-ati confruntat in ce priveste independenta dvs. Sa revenim la functionarea Parchetuui UE. Cum vedeti functionarea, din punct de vedere al schimbului de informatii, tinand cont de aceasta dubla caracteristica a Parchetului UE?Va fi o provocare pentru procurorul sef european sa faca EPPO sa functioneze ca o echipa. Sunt obisnuita sa fac acest lucru. Regulamentul EPPO asigura insa un sprijin. Abilitatile de comunicare vor fi extrem de importante, dar si stabilirea unor reguli interne. Va trebui dezvoltat un sistem de comunicare foarte rapid.Vreau sa revin la problema caCum veti face Parchetul mai puternic decat celelalte institutii UE.Sa nu plecam de la idei preconcepute. Datele statistice ne dau o imagine, dar e si infractionalitatea nedescoperita. Un numar mare cu fraude europene intr-o anumita tara ne arata ca uneori fraudele cu fonduri UE pot deveni sistemice, de aceea una dintre prioritatile ca sef EPPO va fi de a identifica acele zone in care coruptia cu frauda europeana, chiar daca sunt fapte mai mici, risca sa devina sistemica. Experienta de la DNA poate fi folosita in interesul EPPO., dar au existat campanii de denigrare si in alte tari.Lucram la un text pentru avertizorii de integritate. Credeti ca ei ar trebui sa beneficieze de protectia Parchetului UE?Sunt familiarizata cu institutia avertizorilor de integritate. In Romania sunt prevazute reguli clare. Decizia de a adopta o astfel de directiva la nivel UE apartine colegislatorilor. Noi la DNA am lucrat cu avertizori de integritate.Referitor la cadrul de evaluarea al EPPO, instrumentele de care dispune sunt eficiente?Decizia de a extinde competenta EPPO trebuie sa apartina colegislatorilor. Ceea ce voi face este sa analizez fenomenul infractional, sa vedem modul in care acesta se manifesta si in ce proportie exista legaturi cu alte infractiuni. Daca vom simti nevoia extinderii unor competente, atunci vom trimite opiniile noastre catre colegislatori. Ca procurori nu face legi, dar putem sa ne spunem opiniile.- Audierea lui Bohnert s-a incheiat, urmeaza Laura Codruta Kovesi.- Jean - Francois Bohnert si-a inceput- Am o cariera de 32 de ani. 14 ani au fost consacrati luptei impotriva infractionalitatii organizate. Alti 10 ani sunt consacrati functiei de sef de parchet, ca si procuror al Republicii, iar azi sunt procuror regional.- Aceasta expertiza o pun la dispozitia Parchetului European.- EPPO trebuie sa poata sa convinga cele 22 de state membre participante sa lucreze cu procurorul sef european, dar si cu celelalte 6 state care nu sunt membre. Si celelalte institutii europene trebuie sa conlucreze cu EPPO.- Nu avem voie sa irosim aceasta sansa, suntem datori cetatenilor nostri sa implementam acest proiect.Statele care au decis sa nu participe la acest proiect imi imaginez ca au motive intemeiate. Daca veti ocupa acest post cum veti convinge pe cei care nu fac parte din EPPO sa adere? Si cum veti impiedica campanii cum sunt cele care se desfasoara acum in Romania impotriva candidatei din Romania?EPPO va trebui sa-si dovedeasca capacitatea de a lupta tuturor infractiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE. Pentru mine coruptia, escrocheria sunt infractiuni importante. Dovedindu-si capacitate de lupta in mod eficace impotriva acestor infractiuni cee 6 state vor vedea pe parcurs.Este o situatie pe care seful parchetului trebuie sa o discute in primul rand, linia de conduita trebuie sa fie pentru procurorul sef ce spune regulamentul. Noi avem obligatia de a respecta acest cadru juridic.In ce masura indepliniti exigentele si cerintele legate de postul de sef al EPPO conform art 14.Am parcurs de tanar toate posturile din parchetul francez.Ati mentionat relatia complexa intre EPPO si satele membre neparticipante. Ne puteti oferi mai multe detalii?Exista o parte dintre reguli care prevad astazi ca statele neparticipante sunt oricum legate de celelalte state membre - mandatul de arestare european, cooperarea juridica europeana etc. Comisia actualmente se ocupa sa vada daca ar exista un instrument complementar care sa lege statele membre participante de celelalte. Daca as fi eu numit ar fi printre prioritatile mele sa ma asigur ca acest Parchet European poate conlucra cu statele membre neparticipante. Eurojustul acopere toate cele 28 de state membre.Una dintre preocuparile legate de pregatirile Parchetului European era ca nu ar fi destul de european. Ce masuri veti lua pentru a garanta independenta totala a acestui Parchet?Stim ca pot sa existe procurori europeni delegati care sa aiba o dubla functie si procurori dedicati exclusiv Parchetului UE. Aici pot aparea dificultati, la cei cu dubla functie. E clar ca trebuie sa se stabileasca niste reguli.Care e punctul dvs de vedere in ce priveste extinderea competentelor Parchetului European la infractiunile de terorism si de mediu. Ati demarat anchete dupa scandalul Panama Papers?In ce priveste extinderea competentei stiu ca raspunsul e asteptat. E prevazut in genele Parchetului European ca atunci cand va ajunge la altitudinea de croaziera sa se extinda, dar trebuie sa fim prudenti, sa o luam pas cu pas. In ce priveste Panama Papers, noi am anchetat peste tot.Cum veti actiona in cazul statelor in care independenta justitiei nu e garantata? Nu e suficient sa spuneti doar ca veti da exemplu. Din partea procurorului sef european nu astept diplomatie., dar aveti dreptate, independenta nu se decreteaza pur si simplu. In Franta mentalitatile s-au schimbat.Daca apar probleme legate de independenta in celelalte state, seful Parchetului European,Cum va veti asigura ca solicitarile de independenta sunt asigurate la toate nivelurile EPPO. Doriti protocoale cu serviciile secrete din statele membre?Procurorul european delegat e cel care va face legatura permanenta cu parchetele nationale. Va fi important ca procurorul europea delegat sa fie plasat intr-un loc strategic din care sa vada care sunt cauzele cele mai importante in domeniul fraudei pentru a le transmite Parchetului European. Poate ca acestia ar trebui sa aiba contacte cu procurorii statelor membre.Din ce in ce mai mult vedem asa numitele intelligence, darCredeti ca rolul procurorului sef al EPPO e unul mai mult de coordonare, diplomatic, mai degraba decat fiind la curent cu dosarele de frauda? Care sunt infractiunile aflate sub jurisdictia EPPO, altele decat frauda?Seful Parchetului UE trebuie sa aiba ambele capacitati, atat de coordonare, dar nu numai, trebuie sa-si cunoasca materia, mecanismele caracteristice infractiunilor. Insa functia prevazuta in regulamentul parchetului prevede si ca aceasta institutie sa functioneze in colaborare cu celelate institutii si cu statele membre participante si neparticipante.Categoric dispuneti de o vasta experienta, asta arata ca aveti si abilitati diplomatice. Ati spunc a e important sa existe si abilitati tehnice. In ce masura va vor da mai multa autoritate ca procuror sau o sa va faca mai conciliant, mai dispus la compromis? Eu as vrea sa fiti dur cand faceti urmarirea.Un procuror nu trebuie niciodata sa fie agresiv, dar trebuie sa fie hotarat. Stiu ca diplomatia are limitele sale. Cand am fost procuror al Republicii mereu ma consultam cu adjunctii mei mai ales cand erau decizii grele. Mai multe minti sunt mai inteligente decat una singura. Dar in final eu luam decizia finala si mi-o asumam. Un sef de parchet independent nu trebuie sa se teama de deciziile pe care trebuie sa le ia.Daca be uitam la raportul OLAF din 2017 vedem ca cele mai multe investigatii de frauda au avut loc privind cazuri din Romania (11 cazuri) . In acst context dimensiunea fraudei cu fonduri UE si TVA la fonduri UE e mare in Europa de Est si Centrala, stiti care e raportul fata de celelalte state membre? Ce experienta aveti in combaterea acestor infractiuni in state care nu erau membre UE cand dvs erati la Eurojust?Exista aceste cifre care arata un numar de cazuri, dar e o situatie statistica.Ce experienta aveti in ce priveste coruptia sistemica?Puterea EPPO e aceea de a fi un exemplu. Nu cred ca intra in rolul EPPO a face politica in ce priveste statele neparticipante. Seful parchetului are misiunea de a veghea ca procurorii delegati nu sunt supusi presiunii.Aspectul independentei Parchetului e unul central, ati amintit o cariera de 32 de ani pe langa parchetele franceze, intr-o tara unde am vazut reprimarea Vestelor Galbene. Ati putea sa ne afirmati ca in cei 32 de ani nu ati fost supus niciodata unei presiuni politice? In 32 de ani au existat cazuri importante care sa fi fost extrem de mediatizate legate de coruptia alesilor?Independenta Ministerului Public in Franta a evoluat, au existat situatii in trecut in care ministrul Justitiei dadea instructiuni, dar pe care eu nu le-am trait.- S-a incheiat audierea germanului Andres Ritter. Urmeaza francezul Jean - Francois Bohnert.- Si-a inceput discursul de deschidere germanul Andres Ritter.- Resursele sunt limitate cand vine vorba de anchetarea faptelor de coruptie. La nivelul UE principalii actori sunt OLAF, Europol, Eurojust, e nevoie de cooperare cu acestia.- E de maxima importanta ca relatia EPPO (Parchetul European) cu toate aceste institutii ale UE sa nu se suprapuna si nici sa nu lase o lacuna.- EPPO prevede un proces complex de luare a deciziilor de aceea procurorul sef european impreuna cu colegiul trebuie sa structureze procesul de luare a deciziilor cat mai rapid. Regulamentul trebuie sa fie ca mai clar.- In inchiere, eu cred ca procurorii intotdeauna trebuie sa apere legea, credibilitatea lor deriva din respectarea statului de drept. De aceea e important sa privim si spre legislatia europeana, dar si spre cele nationale.Puteti sa ne spuneti cum va conformati cu toate exigentele si cerintele legate de postul de sef al EPPO conform art 14, care prevede ca trebuie sa existe independenta fara urma de indoiala?E mai greu sa ofer un raspuns,. Dar nu exista un control specific aici, pentru a vedea daca exista aceasta independenta sau nu. Calificarea se obtine in Germania, exista mai multe mecanisme de proba, de verificare, actionezi la instante si dovedesti ca esti capabil.Cum ii veti responsabiliza pe cei de la Eurojust in raport cu relatia cu EPPO si cum va asigurati ca statele care nu participa la acest demers nu impiedica lucrarile EPPO? Apoi ne intrebam daca nu cumva acest Parchet nu e unul tocmai european, ci supus intereselor natioale, deci cum veti asigura independenta?Rolul Eurojust e unul esential, in rest Eurojust nu e direct respunzator de ce se intampla la parchetele nationale, dar e raspunzator cand exista o frauda in statele membre neparticipante si e stipulata cooperarea intre Eurojust si EPPO. Avem optiunea unei echipe mixte de ancheta pentru a proteja interesele financiare ale UE.Ce se va intampla cand procurorul delegat nu va da curs recomandarilor camerei, cum veti gestiona aceasta situatie? Avem situatii cand unii procurori sunt mult prea apropiati de puterea politica.Mi-am pus si eu aceasta intrebare. Exista posibilitatea ca procurorul sef european sa preia cazul si sa-l duca la bun sfarsit, dar asta e o povara suplimentara pe intreg sistemul. Ideal ar fi ca mecanismele EPPO sa impiedice astfel de situatii. Nu pot sa va spun exact pentru ca exista mai multe posibilitati, putem discuta cu statul membru pentru un inlocuitor.Aveti o cariera impresionanta, aveti o experienta bogata atat la nivel national cat si international, ati gestionat cazuri cunoscute, delicate, implicand fonduri UE. Ne puteti da un exemplu de caz la care ati lucrat si ati facut obiectul presiunii din partea mass-media?Am condus ancheta timp indelungat, si OLAF a participat, s-a ajuns in prima instanta, cazul a fost clasat, dar este reanalizat acum. Au fost implicati si politicieni.Am vazut ca in ultimii 8 ani ati ocupat functii de conducere, cati oameni ati avut in subordine, ce bugete ati gestionat? Puteti sa ne dati exemple de cazuri de frauda cu fonduri UE care sunt finalizate pe care le-ati instrumentat si au vizat demnitari de rang inalt? Au fost presiuni politice, cum ati reactionat la ele?Am putut sa-mi intreprind activitatea fara presiuni exacerbate.In ultimii 14 ani am avut functii de conducere in diverse procuraturi si am invatat cat de mult conteaza sa pretuiesti si sa respecti munca colegilor tai si sa fii tu insuti motivat, ca sa-i motivezi pe ceialalti.Ce rol vedeti pentru OLAF in ce priveste anchetele administrative, cum ar trebui sa se modifice OLAF?Mi-as dori ca aceasta cooperare sa se desfasoare astfel incat sa existe un flux de informatii. In diferite etape ale unei anchete trebuie sa stiu ce pot face eu in ce priveste recuperarea bunurilor.Trebuie sa existe un schimb permanent de informatii, aceasta ar fi principala mea dorinta.Legat de experienta dvs in ce priveste procurorii nationali, puteti sa ne spuneti cateva cuvinte despre acestia?: In anii '90 eram in fosta RDG si situatia a fost una cmplexa, nu erau gata toate structurile, ca in partea occidentala a Germaniei si prin urmare am avut mult de recuperat. A trebuit sa ma formez si in acest domeniu, deci inca de timpuriu am reusit sa creez cooperarile necesare, schimb de informatii, pentru a vedea cum trebuie sa functioneze o procuratura.Nu ati avut experienta de presiuni politice, foarte bine, dar cum ati proceda ca procuror-sef EPPO, pentru ca vorbim de 22 de state, inclusiv din Europa Centrala si de Est in care se practica presiunile politice?: Dna Macovei, va sunt extrem de recunoscator si pentru aceasta intrebare. Esenta muncii parchetului trebuie sa fie dictata de independenta si de eficienta, sa respectam cu strictete principiul egalitatii, indiferent de cine e vorba. Trebuie, cum spuneam, sa conducem prin puterea exemplului.Pot sa va spun astfel:Aveti experienta cu OLAF, cooperarea intre EPPO si OLAF e o prioritate. Cum va veti asigura ca informatia va circula? ALDE si-a dorit un birou al Procurorului European centralizat, dar acum avem o structura hibrida, cum va veti asigura ca va functiona si cum veti accelera munca pe canalele de comunicare?Doar asa poate functiona comunicarea. Apoi cred ca aceasta structura hibrida e cea mai adecvata pentru a ajunge la o procedura unitara. Poate in 20 de ani vom reusi, ar fi fost necesara atata armonizare ca ar fi fost imposibil de realizat. O abordare pur verticala nu se aplica situatiei de fata. In ce priveste comunicarea cu OLAF, am spus deja ca trebuie sa functioneze astfel incat sa existe un flux permanent.Dna Kovesi e foarte atacata si criticata de conducerea politica din Romania, ce credeti de acest lucru?Cu privire la anchetele alesilor politici, cu privire la presiunea politica, am avut cazuri in care au fost implicati alesi poitici, dar nu am suferit ca in alte parti presiuni publice.si trebuie sa spunem foarte clar ca ma simt onorat sa fiu alaturi de ei si sa-mi prezint astfel candidatura.- Kovesi va fi ultima audiata, dupa tragerea la sorti.- A inceput sedinta Comisiilor LIBE si CONT. E tras la sorti primul candidat care va fi audiat, este vorba de germanul Andres Ritter. Initial se spunea ca vor fi audiati in ordinea alfabetica, astfel ca Ritter ar fi fost ultimul.*******Parchetul European va fi responsabil cu anchetarea, urmarirea penala si aducerea in fata justitiei a autorilor infractiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, dar si in cazurile transfrontaliere de coruptie, spalarea banilor sau frauda fiscala, in care prejudiciile sunt de peste 10 milioane de euro.Procurorul-sef european are un mandat de 7 ani, care nu poate fi reinnoit.Castigatorul este numit de comun acord de Parlamentul European si Consiliul UE. In cazul in care clasamentul rezultat in urma audierilor din comisiile parlamentare va fi diferit de votul final din COREPER, va urma o negociere intre PE si Consiliu, in urma careia se va lua decizia finala.In ce o priveste pe Kovesi, amintim ca la cateva zile dupa ce s-a clasat pe prima pozitie in cursa pentru sefia Parchetului UE, Sectia pentru anchetarea magistratilor din Romania a anuntat ca Adina Florea a deschis un dosar pentru luare de mita, marturie mincinoasa si abuz in serviciu in cazul fostei sefe DNA. Ancheta are la baza declaratii ale fostului deputat PSD Sebatsian Ghita , care a fugit din tara, fiind vizat de numeroase dosare instrumentate de DNA.Acest fapt a dat prilejul celor de la PSD si ALDE sa transmita colegilor lor europeni o serie de scrisori in care avertizau ca daca Kovesi va ajunge procuror-sef european va replica in UE "abuzurile" pe care le-a comis in Romania.Fosta sefa a DNA a primit insa sustinerea Opozitiei din Romania, a cetatenilor, precum si a numerosi lideri europeni.