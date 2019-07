Bohnert, contracandidatul lui Kovesi, propus oficial la sefia Parchetului Financiar din Franta

Ziare.

com

"Jean-Francois Bohnert este propus pentru postul de sef al Parchetului National Financiar (PNF) ", a transmis marti dupa-amiaza, prin Twitter, Youssef Badr, purtatorul de cuvant al Ministerului francez al Justitiei.Jean-Francois Bohnert a fost recomandat de Consiliul Superior al Magistraturii pentru functia de sef al Parchetului National Financiar, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.In urma cu cateva zile, Jean-Francois Bohnert anunta ca ramanea candidat pentru postul de procuror-sef al Uniunii Europene , din ratiuni procedurale.Oficiali francezi au declarat sub protectia anonimatului pentru site-ul de stiri Politico.eu ca Administratia de la Paris intentioneaza sa o sustina pe Laura Codruta-Kovesi pentru postul de procuror-sef al UE, argumentand ca decizia ar contribui la deblocarea procedurilor la Bruxelles si ar avansa pregatirile pentru inceperea functionarii Oficiului Parchetului European (EPPO), care ar urma sa devina operational inainte de sfarsitul anului 2020. Insa, la nivel oficial, Franta nu a trimis inca nicio notificare oficiala Consiliului UE privind eventuala schimbare a pozitiei.Jean-Francois Bohnert a explicat pentru Politico.eu ca nu s-a retras din cursa din ratiuni procedurale."In momentul de fata, sunt in aceeasi pozitie (ca Laura Kovesi) ", a declarat el acum cateva zile, referindu-se la faptul ca nu ar mai fi sustinut de Paris, la fel cum nu nici Kovesi nu este sustinuta de Guvernul Romaniei. Ambii candidati "nu sunt sustinuti de propriile tari, dar din motive diferite", a notat Bohnert, precizand ca ramane in cursa din ratiuni procedurale. "Comisia de selectie are opinia ca toti cei trei candidati trebuie sa ramana, altfel intreaga procedura de selectie trebuie reluata de la inceput. De aceea nu mi-am retras candidatura", a spus Bohnert. Al treilea candidat este Andres Ritter, din Germania.