Bulgaria a votat impotriva lui Kovesi in COREPER (Presa)

Kovesi a fost preselectata, impreuna cu alti doi candidati, francezul Jean-Francois Bohnert si germanul Andres Ritter, aminteste Euractiv.Un vot secret a avut loc in cadrul unei reuniuni a Comitetului Reprezentantilor permanentiai Uniunii Europene (COREPER), in urma caruia Bonhert a obtinut 50 de voturi, iar Kovesi si Ritter cate 29. Premierul bulgar Boiko Borisov ar fi foarte nemultumit de declaratii pe care Kovesi le-a facut in cursul unei vizite in Bulgaria, in martie 2017, la invitatia Inaltei Curti de Casatie.Laura Codruta Kovesi si ceilalti doi candidati vor fi audiati in Comisia LIBE (Libertati Civile, Jutitie si Afaceri Interne), pe 26 februarie. La audieri vor participa si reprezentantii Comisiei de control bugetar din Parlamentul European, care au solicitat sa aiba si drept de vot, avand in vedere ca Parchetul European va investiga fraude cu fonduri europene, obiectul lor de activitate.Membrii comisiilor vor acorda un numar de puncte fiecarui candidat (3 puncte - locul 1; doua puncte - locul 2; un punct - locul 3), care va genera un clasament al celor trei candidati.In cele doua comisii exista si patru romani care vor vota - Monica Macovei (independent), Csaba Sogor (UDMR), Traian Ungureanu (PNL) si Catalin Ivan (independent).Castigatorul este numit de comun acord de Parlamentul European si Consiliul UE. In cazul in care clasamentul rezultat in urma audierilor din comisiile parlamentare va fi diferit de votul final din COREPER, va urma o negociere intre PE si Consiliu, in urma careia se va lua decizia finala.