Bulgarii ii cer scuze lui Kovesi pentru cum a votat tara lor in cursa pentru sefia Parchetului UE

Amintim ca un vot secret care a avut loc pe 20 februarie, in cadrul unei reuniuni a Comitetului Reprezentantilor permanenti ai Uniunii Europene (COREPER), l-a plasat pe francezul Jean-Francois Bohnert pe primul loc, intrucat a obtinut 50 de voturi, iar Kovesi si germanul Andres Ritter au primit fiecare cate 29.Atunci, Bulgaria a votat impotriva candidaturii magistratului roman Laura Codruta Kovesi la postul de procuror-sef al Biroului Procurorului European (EPPO).Insa bulgarii o sustin pe Kovesi la sefia EPPO. Aproape 1.600 de cetateni au intrat intr-un grup pe Facebook, intitulat "O sustin pe Laura Kovesi ca sef al Parchetului European".Acestia isi asuma o scrisoare deschisa prin care ii cer iertare fostei sefe DNA pentru cum a votat Bulgaria in COREPER."Draga doamna Kovesi,Grupul nostru de Facebooka fost creat spontan, ca o reactie la revolta in masa si dezacordul puternic cu pozitia reprezentantului oficial al Bulgariei in Consiliul Reprezentantilor Permanenti in Uniunea Europeana (COREPER II) si deputatilor in Comisia pentru drepturile omului, justitie si afaceri interne (LIBE) si Comisia pentru control bugetar (CONT) a Parlamentului European care, spre marele nostru regret, nu v-au sustinut.Va rugam sa acceptati scuzele noastre sincere pentru actiunile lor. Ne pare foarte rau pentru comportamentul lor necorespunzator, deoarece frica nu este o scuza, dar si pentru ca alegerea adevarata a cetatenilor bulgari este in favoarea candidaturii dumneavoastra pentru functia de procuror-sef european.Noi credem ca acest sprijin din partea societatii civile din Bulgaria este pe deplin meritat, v-ati demonstrat experienta adunata de-a lungul anilor, nu numai ca un excelent profesionist, ci, de asemenea, ca un om puternic si curajos. Din pacate, in propria noastra tara o astfel de persoana nu exista, ceea ce explica de ce atat de multi bulgari privesc cu admiratie spre dumneavoastra.In grupul nostru aveti prieteni adevarati, care va doresc succes si noi victorii in lupta impotriva coruptiei in Europa!", se arata in scrisoarea bulgarilor adresata fostei sefe DNA.Amintim ca, joi, Parlamentul European a decis sa o sustina pe Laura Codruta Kovesi la sefia EPPO. In aceeasi zi, ea a fost audiata ore in sir la sectia de investigare a magistratilor, unde a fost invinuita intr-un nou dosar.A.D.