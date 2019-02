Candidatul german pentru sefia Parchetului UE: E o onoare ca sunt pe aceeasi lista cu Kovesi, am toata admiratia pentru curajul ei

Vezi aici in format LIVE TEXT desfasurarea audierilor din Parlamentul European

Ritter a fost intrebat cum vede situatia fostei sefe a DNA, care e "foarte atacata si criticata de conducerea politica din Romania"."Cu privire la anchetele alesilor politici, cu privire la presiunea politica, am avut cazuri in care au fost implicati alesi poitici, dar nu am suferit ca in alte parti presiuni publice.E o situatie care o afecteaza pe contracandidata mea, e o onoare ca sunt pe aceeasi lista cu dna Kovesi, am toata admiratia pentru curajul si implicarea ei si trebuie sa spun foarte clar ca ma simt onorat sa fiu alaturi de ei si sa-mi prezint astfel candidatura", a raspuns germanul.Despre presiunile politice, daca a fost supus si cum a facut fata, l-a chestionat si europarlamentarul roman Monica Macovei."Presiune politica, slava Domnului!, am parte de ea, dar nu ca in alte parti si sunt extrem de recunoscator pentru asta. Am putut sa-mi intreprind activitatea fara presiuni exacerbate. Nu o pot compara cu ce se intampla in alte state", i-a raspuns Ritter romancei.Laura Codruta Kovesi este audiata, marti, in Comisiile pentru libertati civile (LIBE) si control bugetar (CONT) ale Parlamentului European, alaturi de ceilalti doi candidati care au ajuns pe lista scurta pentru postul de procuror-sef european.Dimineata audierea era incerta, dupa ce socialistii din LIBE au contestat procedura, la cererea social-democratilor romani , a caror delegatie e condusa de Dan Nica. In cele din urma s-a decis asupra procedurii si audierile au loc conform programului initial.Amintim ca Laura Codruta Kovesi a fost prima optiune a unei comisii de experti in drept din UE, care au evaluat canidatii la sefia Parchetului European. Pe locurile 2 si 3 s-au clasat francezul Jean - Francois Bohnert si germanul Andres Ritter. Dupa analiza expertilor urmeaza insa procedurile politice, si in aceasta faza ne aflam acum. Guvernul Dancila a votat deja impotriva candidatului roman pe 20 februarie, in cadrul unei reuniuni a Comitetului Reprezentantilor permanenti ai Uniunii Europene (COREPER) . In urma acestui vot, candidatul francez a ajuns pe prima pozitie.Ramane de vazut cum va arata clasamentul dupa votul in comisiile PE, vot ce va avea loc miercuri si va fi secret.