Candidatura lui Kovesi la sefia Parchetului European: Negocierile ar putea fi reluate dupa 20 septembrie

Rares Bogdan, membru in Comisia Comisia de Libertati, Justitie si Afaceri Interne (LIBE), a explicat ca pe 12 septembrie va avea loc sedinta Conferintei Presedintilor in care va fi validata componenta comisiei de negociere a PE, urmand ca intr-una dintre sesiunile plenare sa fie dat votul final.Prin urmare, dupa 20 sau 21 septembrie este posibil sa fie reluate negocierile cu Consiliul UE, a adaugat europarlamentarul PNL."Ieri (miercuri-n.red.) a avut loc sedinta coordonatorilor Comisiei de control bugetar CONT. A fost confirmata oficial calitatea de membru al comisiei de negociere a doamnei Monika Hohlmeier din Germania. Decizia a fost votata in unanimitate. Grupul socialist a fost de asemenea in favoare.Asadar, Comisia CONT va trimite o scrisoare Conferintei Presedintilor (din Parlamentul European-n.red.) pentru a o confirma pe Monika Hohlmeier.Conferinta Presedintilor, avand scrisorile de la LIBE si CONT, se va reuni pe 12 septembrie, in joia dinaintea saptamanii plenare de la Strasbourg, care va avea loc intre 16-19 septembrie, si va confirma oficial comisia de negociere a Parlamentului si va trimite o scrisoare Consiliului pentru a notifica acest lucru.Ulterior, se va stabili data primei runde de negocieri dintre cele doua institutii", a declarat, pentru Mediafax, Rares Bogdan.Potrivit acestuia, din echipa de negociere vor face parte presedintele Comisiei LIBE Juan Lopez Aguilar, parte a grupului S&D, din Spania, presedintele Comisiei CONT Monika Hohlmeier, parte a grupului Popularilor Europeni (PPE), din Germania si vicepresedintele Comisiei LIBE Maite Pagazaurtundua, parte a Renew Europe, din Spania.Asadar, in acest moment Consiliul UE asteapta confirmarea oficiala din partea Parlamentului European in ceea ce priveste echipa de negociere, care va veni cel mai probabil in septembrie.Consiliul UE il sustine in continuare pe Jean-Francois Bohnert pentru functia de procuror-sef european si asteapta sa reia negocierile cu Parlamentul din luna septembrie, au declarat, joi, surse europene. Consiliul UE a luat act de pozitia Parlamentului European prin care a reiterat sustinerea Laurei Codruta Kovesi, au adaugat sursele citate.Conform unor surse politice, unele state europene ar dori reluarea procedurii pentru desemnarea procurorului-sef european, in cazul in care s-ar retrage din competitie candidatul francez Jean-Francois Bohnert."In cazul retragerii candidatului francez pentru functia de procuror sef-european, Jean-Francois Bohnert, exista state membre, precum Italia, posibil si Spania, care ar prefera sa se foloseasca de anumite prevederi procedurale referitoare la selectia candidatilor si sa forteze astfel introducerea unui candidat propriu in locul francezului. Cu siguranta, serviciile juridice ale institutiilor vor interveni in discutii", au declarat sursele politice pentru Mediafax.Pe 19 iulie, presedintele Frantei Emmanuel Macron i-a promis lui Klaus Iohannis, intr-o convorbire telefonica, ca va retrage candidatura lui Jean-Francois Bohnert de la conducerea Parchetului European si o va sustine pe Laura Codruta Kovesi pentru aceasta functie, a anuntat Administratia Prezidentiala.Totodata, premierul Bulgariei, Boiko Borisov, o va sustine pe Laura Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef european , a anuntat Guvernul de la Sofia.Presedintele Parlamentului European David Sassoli a transmis, pe 18 iulie, o scrisoare catre Consiliul UE in care a reiterat sustinerea fata de Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef european , conform unui comunicat de presa al institutiei.