Cazul Kovesi: Echipa de negociere a Parlamentului European ii scrie lui Tajani. In ce conditii se reiau negocierile (Document)

Cazul Kovesi a determinat PE sa repuna pe agenda problema statului de drept din Romania

In documentul obtinut de, echipa de negociere isi afirma, inca o data, sustinerea pentru Laura Codruta Kovesi."In lumina ultimelor evenimente din Romania, unde candidatul Parlamentului European a fost plasat sub control judiciar si atacat din punct de vedere profesional si moral, echipa PE a insistat ca discutiile nu pot continua ca si cum toate acestea nu s-ar fi intamplat.Echipa de negociere a Consiliului a admis ca e la curent cu aceasta situatie din Romania, dar sustine ca procesul alegerii unui candidat trebuie sa fie independent de evenimentele curente", scriu cei trei europarlamentari.Acestia precizeaza in ce conditii negocierile pot fi reluate.Iata textul integral, in traducere:"Draga domnule presedinte,Dorim sa va informam despre rezultatul celei de-a treia intalniri intre delegatiile de negociatori din partea Parlamentului si a Consiliului, care a avut loc in dupa-amiaza zilei de joi, 4 aprilie, in sediul Parlamentului din Bruxelles.Inainte de inceputul discutiilor de pe agenda, delegatia de negociatori a Parlamentului a informat delegatia Comisiei despre declaratia pe care ati facut-o in plenara din 3 aprilie, exprimand sustinerea pe care Parlamentul o ofera in continuare doamnei Kovesi pentru a deveni procurorul-sef al UE.Agenda discutiilor propusa de Consiliu prevedea o discutie asupra profilului si a meritelor celor doi candidati pentru care Parlamentul si Consiliul si-au exprimat preferinta.Delegatia de negociatori a Consiliului a indicat ca este la curent cu situatia din Romania, dar considera ca alegerea candidatului trebuie sa se faca independent de evenimentele in curs. Procurorul sef trebuie sa fie independent si sa poata lucra cu toate partile interesate.Nu poate fi ignorat faptul ca situatia descrisa anterior ar putea fi in detrimentul candidatului Parlamentului European si ar putea, de asemenea, afecta si candidatul Consiliului, pe care Parlamentul nu-l sustine.Negociatorii Parlamentului au subliniat alte elemente care sunt relevante pentru decizie, precum faptul ca doamna Kovesi este foarte competenta, si au reamintit ca dumneavoastra, in numele Parlamentului, ati scris deja o scrisoare Consiliului in martie anul curent, in care cereati Consiliului sa respecte principiul balantei de gen in numirile in pozitiile cheie ale UE.In plus, a fost mentionat si faptul ca Romania nu detine nicio pozitie cheie in cadrul UE. Cu toate acestea, argumentele nu au reusit sa schimbe pozitia delegatiei Consiliului privind reinnoirea mandatului.Urmatoarea intalnire a fost amanata fara a se ajunge la un acord privind o data ulterioara.Ulterior, Consiliul a propus doua date alternative pentru o noua runda de negocieri.".Scrisoarea este semnata de toti cei trei membri ai echipei de negociere si este datata 12 aprilie 2019.Miercuri, Comisia de Afaceri Judiciare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei si-a exprimat, si ea, ingrijorarea fata de acuzatiile impotriva Laurei Codruta Kovesi, fosta sefa a DNA, si sugereaza ca acestea ar "putea fi foarte bine motivate politic" Intr-o declaratie adoptata pe 8 aprilie, Comisia sustine ca acuzatiile impotriva lui Kovesi - care includ luare de mita, abuz de putere si marturie mincinoasa - au ca scop discreditarea ei, in contextul in care este unul dintre cei trei candidati la sefia Parchetului European.Eforturile dnei Kovesi in lupta impotriva coruptiei au fost apreciate de societatea civila, Uniunea Europeana si Consiliul Europei, a subliniat Comisia de Afaceri Judiciare, in timp ce mandatul ei a fost tinta atacurilor politice, care, eventual, s-au materializat in revocarea din functia de procuror sef al DNA.De asemenea, Comisia face apel la autoritatile romane sa ii "analizeze cazul rapid si in linie cu standardele Consiliului Europei in ce priveste un proces drept, dar si sa renunte la orice acuzatie care ar putea fi motivata politic".Campania dusa de guvernul roman contra candidatului Parlamentului European la sefia Parchetului European i-a determinat pe popularii europeni sa aduca din nou in discutie statul de drept din Romania, care va deschide ultima sesiune plenara a actualei legislaturi.Inge Grable MEP, sefa Comisiei de Control Bugetar (CONT), membra a echipei de negociere, a explicat: "Pozitia Parlamentului, bazata pe audierile tuturor candidatilor pentru functia de procuror-sef european, este clara: Laura Codruta Kovesi trebuie sa ocupe functia. Este capabila, competenta si independenta, atribute perfecte ale cuiva care trebuie sa conduca o asemenea structura.Experienta ei dovedeste ca e capabila sa lupte impotriva coruptiei si criminalitatii. Nu trebuie sa lasam campania dusa de autoritatile romane sa impiedice institutiile europene in a-si alege cel mai bun candidat."Astfel, statul de drept din Romania va fi saptamana viitoare pe agenda ultimei sesiuni a Parlamentului European de la Strasbourg , care incepe luni si se incheie joi.Decizia a fost luata, joi, la Conferinta presedintilor, la cererea PPE si va presupune o dezbatere, dar nu si o rezolutie.