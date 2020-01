Cerut de Kovesi, CSM il detaseaza pe procurorul Bulancea la Parchetul European

Ziare.

Magistratul urmeaza sa ocupe functia de "" la Parchetul European, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 1 februarie 2020.El se va ocupa in Parchetul European de uniformizarea procedurilor de lucru.Marius Bulancea a fost timp de mai multi ani seful Sectiei de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie din cadrul DNA si consilierul Laurei Codruta Kovesi.Este unul dintre cei doi procurori care au trimis-o in judecata pe Elena Udrea in dosarul "Gala Bute". El a avut si alte cazuri mediatizate care ii vizau pe Elena Udrea (Hidroelectrica), Gabriel Oprea (cazul mortii politistului Gigina), fostul viceguvernator BNR, Bogdan Olteanu, dar si ancheta in cazul Sebastian Vladescu - Cristian Boureanu sau Sorin Ovidiu Vintu-FNI.