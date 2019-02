Comisia LIBE a votat pentru Kovesi la sefia Parchetului European. Ce urmeaza

LIVE TEXT

Decizia LIBE vine dupa ce si Comisia pentru Control Bugetar (CONT) a hotarat, marti seara, ca Kovesi e cel mai potrivit candidat pentru acest post important din UE.Asta inseamna ca, in acest moment, Kovesi este candidatul sustinut de PE pentru functia de procuror sef european.Castigatorul este numit de comun acord de Parlamentul European si Consiliul UE. In cazul in care clasamentul rezultat in urma audierilor din comisiile parlamentare va fi diferit de votul final din COREPER, va urma o negociere intre PE si Consiliu, in urma careia se va lua decizia finala.COREPER se reuneste, pe 6 martie, pentru a da un vot pentru acest important post.- Dupa aflarea rezultatului, Kovesi s-a declarat bucuroasa si a multumit tuturor pentru sustinere.- "Voi trimite o scrisoare presedintelui Conferintei presedintilor pentru a spune care este rezultatul votului.Pe baza mandatului conferintei presedintilor, voi intra in negocieri cu Consiliul pentru a ajunge la un acord, de comun acord pentru numirea noului procuror-sef european. Urmatoarea sedinta (LIBE) pe 11 martie", a declarat, la finalul sedintei, presedintele Comisiei LIBE din Parlamentul European, Claude Moraes.- La Bruxelles, s-a anuntat si rezultatul oficial:Laura Codruta Kovesi - 26 de voturiJean-Francois Bohnert - 22 de voturiAndres Ritter - 1 vot1 vot alb- Laura Codruta Kovesi a primit 26 de voturi, iar francezul Jean-Francois Bohnert are 22 de voturi, anunta surse de la Bruxelles. Rezultatul nu a fost inca validat oficial si se renumara.- Votul s-a incheiat deja. Incepe numaratoarea la care participa si romancele Monica Macovei si Maria Grapini.- Presedintele Comisiei LIBE, Claude Moraes, a anuntat ca s-a decis ca procedura sa fie publica, iar votul secret, cu buletine de vot din hartie. "Nu putem avea un vot electronic, vom avea o urna de vot. Votul va fi unul secret. Puteti vota pentru un singur candidat. Faceti o cruce pe buletinul de vot, daca o sa selectati mai multi candidati, votul va fi declarat nul", a explicat Moraes la inceputul sedintei.Voturile vor fi numarate de o comisie formata din europarlamentarii Judith Sargentini, Roberta Metsola Monica Macovei si Maria Grapini.- Inainte de sedinta, mai multi europarlamentari PSD - Emilian Pavel, Claudia Tapardel, Ciprian Tanescu, Razvan Popa - si Maria Grapini au ajuns la Comisia LIBE si isi pregateau pe hol strategia PSD si votul pentru sefia Parchetului European.- Comisia pentru libertati civile (LIBE) din Parlamentul European a mai facut o modificare pe ultima suta de metri, cu jumatate de ora inainte de a incepe practic votul pentru procurorul-sef european. Astfel, in loc sa se voteze pentru fiecare candidat in parte, s-a revenit la un singur vot, pentru un singur candidat.De altfel, aceasta a fost procedura si in Comisia CONT.Aceste modificari sunt expresia clara a negocierilor de ultim moment care s-au purtat in Parlamentul European. Europarlamentarii PSD au facut lobby aprig pentru ca Laura Kovesi sa nu fie votata, in vreme ce Franta militeaza puternic pentru propriul candidat.- Marti seara, imediat dupa audierea celor trei candidati la functia de sef al Parchetului European, membrii LIBE au fost anuntati ca s-a schimbat procedura de votare, dupa un algoritm mai complicat.Astfel, la propunerea presedintelui LIBE, socialistul spaniol Claudio Moraes care a fost zilele tercute la Bucuresti , fiecare membru ar fi urmat sa voteze pentru fiecare candidat in parte, votul fiind electronic si secret, au explicat pentrusurse de la Bruxelles.Altfel spus, nu se mai vota o singura data, pe lista comuna, asumand o optiune sau alta, ci pentru fiecare candidat in parte se repeta procedura.Se exprima voturi pozitive, negative sau abtineri, dar doar voturile pozitive sunt numarate si conteaza.Ordinea voturilor va fi aceeasi ca in cazul audierii de marti seara, candidatura lui Kovesi fiind ultima care va fi supusa scrutinului.In final, e declarat castigator cel care ia cele mai multe voturi pozitive.La prima vedere, procedura pare una complicata si e greu de spus daca avantajeaza un candidat sau altul.Procedura de vot s-a modificat de mai multe ori, dupa ce, marti, s-a luat decizia sa voteze toti membrii LIBE, nu doar coordonatorii de grup, ceea ce ar putea fi in dezavantajul candidatului roman, daca ne amintim ca PPE, de pilda, a anuntat ca o sustine pe Kovesi, dar FIDESZ, partid din familia popularilor, a anuntat, la randul lui, ca nu o va vota pe aceasta.Oricum ar fi, votul secret de azi arunca in aer toate calculele politice facute de grupurile parlamentare.Vezi filmul audierilor de marti din Parlamentul European: Atacata de PSD, Kovesi a fost aparata de parlamentari straini si aplaudata de sala