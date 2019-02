Comisia LIBE decide pe cine sustine pentru sefia Parchetului UE, dupa ce Kovesi a primit voturile CONT

Ce urmeaza

Sedinta incepe la ora 10:00 (ora Romaniei) si votul va fi dat la ora 12:00 (ora Romaniei) . Decizia vine dupa ce Comisia pentru Control Bugetar (CONT) deja a decis, marti seara, ca Kovesi e cel mai potrivit candidat pentru post.Fosta sefa a DNA a raspuns, timp de peste o ora, unui tir de intrebari legate de activitatea sa de pana acum si planurile sale pentru Parchetul European. Aproape toti eurodeputatii straini si-au inceput interventia exprimandu-si solidaritatea cu Kovesi si regretul ca este supusa din partea propriului Guvern la o asemenea campanie de denigrare."Nu credem ce spune Guvernul despre ea, nu tineti cont de zvonuri", "curajul dvs a inspirat multa lume in intregul continent, nu doar in Romania", au fost doar cateva dintre mesajele de sustinere adresate lui Kovesi. Chiar si contracandidatul sau din Germania, Andres Ritter, s-a declarat onorat ca se afla pe lista scurta alaturi de ea. "Am toata admiratia pentru curajul dnei Kovesi", le-a spus el parlamentarilor europeni.Surse din cadrul Parlamentului European au explicat pentruca, in cazul in care cele doua comisii voteaza candidati diferiti, liderii comisiilor CONT - Ingeborg Grassle si LIBE - Claude Moraes urmeaza sa negocieze pentru a face o singura propunere.Aceleasi surse ne-au explicat ca, maine, in Comisia LIBE votul o sa fie secret, ceea ce arunca in aer toate calculele politice facute de grupurile parlamentare.Votul din LIBE ar putea sa o dezavantajeze pe Kovesi, pentru ca, in loc sa voteze, de pilda, doar coordonatorul PPE in LIBE - grup care si-a exprimat in prealabil sprijinul pentru candidatul roman - va vota si reprezentantul FIDESZ (partidul lui Viktor Orban din Ungaria) care, desi este in familia popularilor, nu o sustine pe fosta sefa DNA.Insa votul din CONT e un indicator bun si pentru votul de maine. Daca Laura Kovesi va avea castig de cauza si in LIBE, atunci vor incepe negocierile politice.Parchetul European va fi responsabil cu anchetarea, urmarirea penala si aducerea in fata justitiei a autorilor infractiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, dar si in cazurile transfrontaliere de coruptie, spalarea banilor sau frauda fiscala, in care prejudiciile sunt de peste 10 milioane de euro.Procurorul-sef european are un mandat de 7 ani, care nu poate fi reinnoit.Castigatorul este numit de comun acord de Parlamentul European si Consiliul UE. In cazul in care clasamentul rezultat in urma audierilor din comisiile parlamentare va fi diferit de votul final din COREPER, va urma o negociere intre PE si Consiliu, in urma careia se va lua decizia finala.Amintim ca Laura Codruta Kovesi a fost prima optiune a unei comisii de experti in drept din UE, care au evaluat candidatii la sefia Parchetului European. Dupa analiza expertilor urmeaza insa procedurile politice si in aceasta faza ne aflam acum. Guvernul Dancila a votat deja impotriva candidatului roman pe 20 februarie , in cadrul unei reuniuni a Comitetului Reprezentantilor permanenti ai Uniunii Europene (COREPER) . In urma acestui vot, candidatul francez a ajuns pe prima pozitie.In ce o priveste pe Kovesi, amintim ca, la cateva zile dupa ce s-a clasat pe prima pozitie in cursa pentru sefia Parchetului UE, Sectia pentru anchetarea magistratilor din Romania a anuntat ca Adina Florea a deschis un dosar pentru luare de mita, marturie mincinoasa si abuz in serviciu in cazul fostei sefe DNA. Ancheta are la baza declaratii ale fostului deputat PSD Sebatsian Ghita , care a fugit din tara, fiind vizat de numeroase dosare instrumentate de DNA.Acest fapt a dat prilejul celor de la PSD si ALDE sa transmita colegilor lor europeni o serie de scrisori in care avertizau ca daca Kovesi va ajunge procuror-sef european va replica in UE "abuzurile" pe care le-a comis in Romania.Fosta sefa a DNA a primit insa sustinerea Opozitiei din Romania, a cetatenilor, precum si a numerosi lideri europeni.