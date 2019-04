Consiliul UE il sustine in continuare pe reprezentantul Frantei, Jean-Francois Bohnert, pentru sefia Parchetului European

Ziare.

Echipa de negociere a Consiliului reitereaza faptul ca, desi recunoaste valoarea celor trei candidati selectati, candidatul preferat al Consiliului pentru aceasta pozitie ramane dl Bohnert, se arata intr-un comunicat de presa, aceasta fiind prima reactie a Consiliului UE in chestiunea alegerii procurorului sef european.Potrivit comunicatului, Consiliul UE considera ca Procurorul sef european trebuie sa fie un profesionist experimentat si independent, care sa construiasca de la zero structura necesara Parchetului European. Unul dintre obiectivele pe care le va avea primul sef al Parchetului European in cei sapte ani de mandat va fi sa construiasca, din punct de vedere administrativ si operational, structura institutionala si sa asigure o buna cooperare cu autoritatile judiciare nationale.De asemenea, echipa de negociatori a Consiliului UE regreta ca nu s-a facut niciun progres in discutiile referitoare la alegerea sefului Parchetului European si ca nu s-a putut ajunge la un punct de vedere comun cu Parlamentul European.In context, negociatorii Consiliului si-au aratat disponibilitatea pentru o noua discutie, saptamana viitoare, insa in comunicat se spune clar ca in cazul in care negocierile nu vor fi incheiate saptamana urmatoare, cel mai probabil acestea vor fi reluate dupa intrarea in vigoare a noului Parlament al UE.Reamintim ca joi a avut loc a treia runda de negocieri intre echipa Parlamentului European si reprezentantii Consiliului UE, pentru functia de procuror-sef european, care s-a incheiat fara niciun rezultat. Astfel, s-a ajuns la un blocaj, dupa cum a declarat Claude Moraes, presedintele Comisiei LIBE din Parlamentul European.Urmatoarea runda de negocieri, care urma sa aiba loc pe 10 aprilie, a fost anulata din motive de Brexit si nu se stie in acest moment daca va mai avea loc o runda de negocieri sau discutiile vor fi reluate in mandatul urmatorului Parlament European."Dupa cea de-a treia runda de negocieri cu delegatia Consiliului, regretam profund situatia actuala de blocaj, care impiedica cele doua institutii sa numeasca procurorul-sef al Parchetului European. Procurorul-sef va juca un rol cheie in punerea in practica a Parchetului European, institutie care va contribui la combaterea infractiunilor impotriva bugetului UE", a declarat Claude Moraes (S&D, Regatul Unit), presedinte al Comisiei pentru libertati civile, potrivit unui comunicat remis Ziare.com.Reprezentantii Parlamentului European au reafirmat sprijinul pentru Kovesi si au criticat Guvernul roman pentru "hartuire".