Consiliul UE si PE au desemnat-o pe Kovesi candidat comun la Parchetul European

Ce urmeaza

Cu ce se va ocupa Parchetul European

Context

Ziare.

com

"Negocierile intre Parlamentul European si Consiliu asupra noului procuror-sef al Parchetului European au avut loc incepand din aceasta primavara. Echipa de negociere a Parlamentului a sustinut-o pe doamna Kovesi pe toata durata negocierilor, in ciuda opozitiei ministrilor UE pana de curand", se arata intr-un comunicat al Parlamentului European In urma acordului cu Consiliul de marti,a declarat: "Mai mult, Romania nu detine pentru moment niciun post cheie la nivel european, iar doamna Kovesi va deveni una dintre femeile-lider ale Uniunii.""Suntem foarte bucurosi de faptul ca doamna Kovesi va conduce noul Parchet European. Corespunde cel mai bine viziunii Parlamentului European pentru o institutie puternica si credibila.cu o flexibilitate remarcabila si mult curaj" a adaugat, la randul sau,a declarat: "Prin alegerea doamnei Kovesi in functia de procuror-sef european, Parchetul European isi va putea incepe acum activitatea pentru a asigura mai multa siguranta si protectie cetatenilor. Noua institutie va avea un rol cheie in pedepsirea atacurilor la adresa intereselor financiare ale UE - numai infractorii vor fi nelinistiti in urma acestui acord."Dupa ce Kovesi a fost desemnata, prin vot, si candidatul Consiliului UE pentru conducerea Parchetului European, numirea ei in functia europeana a intrat in linie dreapta, ramanand de indeplinit cateva formalitati.Astfel, prima dintre ele a avut loc in aceasta seara, la Bruxelles. Urmeaza apoi ca decizia sa fie formalizata si in urmatoarea sedinta a Conferintei Presedintilor de grupuri parlamentare, care va avea loc in 17 octombrie.In principiu, ultima etapa a negocierii va insemna desemnarea oficiala a fostei sefe a DNA drept candidat pentru functia de procuror-sef european. Urmeaza, apoi, pentru ca procedura de numire sa se incheie, un vot in plenul Parlamentului European.Parchetul European (EPPO), care se asteapta sa fie operational la sfarsitul anului 2020, va fi o institutie independenta insarcinata cu investigarea, urmarirea penala si aducerea in fata justitiei a infractiunilor impotriva bugetului UE, cum ar fi frauda, coruptia sau frauda transfrontaliera cu TVA de peste 10 milioane de euro, se arata in comunicatul Parlamentului European.Lista infractiunilor se va putea extinde in viitor pentru a include, de exemplu, faptele de terorism.Pana in acest moment, 22 de state membre s-au alaturat Parchetului European. Cele cinci state care nu participa inca (Suedia, Ungaria, Polonia, Irlanda si Danemarca) se vor putea alatura in orice moment.Parchetul European va avea sediul central in Luxemburg si va fi compus dintr-un procuror-sef si un colegiu de procurori din toate tarile participante. Acestia vor coordona investigatiile curente desfasurate de catre procurorii delegati in fiecare stat participant.In 19 septembrie, blocajul din Consiliul UE in privinta candidatului pe care il sustine pentru sefia Parchetului European a fost solutionat, printr-un nou vot dat de ambasadorii statelor la UE in COREPER: Laura Codruta Kovesi a fost votata cu o majoritate covarsitoare , 17 voturi din 22.Nu stim cu certitudine cum a votat ambasadorul Romaniei, Luminita Odobescu, dar surse europene si politice coroborate arata ca aceasta ar fi votat contra solicitarii premierului Dancila, adica proKovesi. Totusi, votul a fost unul secret.Imediat dupa vot, surse politice au explicat pentruca presedintele Klaus Iohannis a avut o convorbire telefonica cu Luminita Odobescu, in care i-a cerut sa voteze proKovesi, informatie confirmata ulterior chiar de presedinte.