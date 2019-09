Consiliul UE va da, joi, un nou vot pentru sefia Parchetului European. Surse: Kovesi va fi sustinuta de Franta, dar si de Romania

Ziare.

com

Urmeaza ca joi sa fie dat un nou vot in Consiliu si, spun aceleasi surse, cel mai probabil va fi unul de sustinere tot a fostei sefe a DNA.Joi va fi, la Bruxelles, o intrunire COREPER, unde Consiliul va lua decizia de a o sprijini pe Kovesi, in urma repozitionarii unor state, printre care Franta si Bulgaria. Sunt informatii ca si Bucurestiul isi va reconsidera pozitia.Negociatorii Consiliului Uniunii Europene, reprezentat de presedintia semestriala finlandeza, si cei ai noului Parlament European format dupa alegerile din mai au avut, marti, o prima runda de discutii cu privire la desemnarea sefului Biroului Procurorului Public European (EPPO), pozitie pentru care se afla in cursa si Laura Codruta Kovesi.La 12 septembrie, Parlamentul European, care dupa alegerile europene din luna mai si-a reconfirmat sprijinul pentru candidata Laura Codruta Kovesi, si-a desemnat noua echipa de negociatori pentru functia de procuror-sef european Noua echipa este formata din presedintele Comisiei de control bugetar (CONT) a PE, Monika Hohlmeier, eurodeputat german din grupul Partidului Popular European (PPE) din PE, Juan Fernando Lopez Aguilar, presedintele Comisiei pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE), membru al grupului S&D din Spania, si Maite Pagazaurtundua, vicepresedinte al comisiei LIBE si membru al grupului Renew Europe, tot din Spania.Procedura de desemnare a noului procuror-sef european nu s-a finalizat pana la incheierea mandatului fostului Parlament European, motiv pentru care a fost necesara desemnarea unei noi echipe de negociere. In cursa se mai aflau la momentul respectiv romanca Laura Codruta Kovesi, candidata preferata de Parlamentul European, si francezul Jean-Francois Bohnert, favoritul Consiliului UE in urma unui vot in COREPER desfasurat in luna februarie.La finalul lunii iulie, Bohnert a fost propus de presedintele francez Emmanuel Macron la sefia Parchetului National Financiar din tara sa si urma sa se retraga din cursa pentru functia de procuror-sef european, dar nu a facut un anunt oficial in acest sens.Pana in prezent, 22 de state membre ale UE s-au alaturat initiativei EPPO. Exceptand Regatul Unit, care va parasi Uniunea Europeana, cele cinci tari care nu participa inca (Suedia, Ungaria, Polonia, Irlanda si Danemarca) se vor putea alatura in orice moment.