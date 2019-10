CSM a aprobat eliberarea din functia de procuror a Laurei Codruta Kovesi, dupa numirea la sefia EPPO

Ziare.

"Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa suplimentarea ordinii de zi, a hotarat inaintarea catre Presedintele Romaniei a propunerii privind eliberarea din functie a doamnei Laura Codruta Kovesi, procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Sibiu, ca urmare a numirii sale in functia de procuror-sef european al EPPO, incepand cu data de 31.10.2019", a transmis, marti, CSM.De asemenea, Sectia pentru procurori a CSM a hotarat rezervarea postului de procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Sibiu, post pe care il ocupa in prezent Laura Codruta Kovesi.Decizia privind numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef european a fost semnata miercuri de presedintele Parlamentului European David Sassoli si de catre ministrul finlandez al Afacerilor Europene Tytti Tuppurainen Parlamentul European a confirmat numirea lui Kovesi in functie in 16 octombrie, dupa ce, in 14 octombrie, si Consiliul UE a facut acelasi lucru. La sfarsitul lui septembrie, cele doua institutii au ajuns la un acord pe tema numirii procurorului - sef european."Prioritatea Consiliului este ca Parchetul European sa fie functional pana in noiembrie 2020. In acest sens, numirea procurorului sef european devine urgenta. Dna Kovesi, ca prima ocupana a acestui post, va avea sarcina de a crea EPPO de la zero. Misiunea pe parcursul celor sapte ani de mandat va consta in special in construirea structurii administrative si operationale a biroului si in stabilirea unor bune relatii de lucru cu autoritatile judiciare nationale.Consiliul va continua sa monitorizeze infiintarea biroului pentru a ne asigura ca avem un EPPO eficient, care va deveni piatra de temelie a luptei noastre impotriva fraudei si coruptiei vizand banii UE", a declarat atunci Anna-Maja Henriksson, ministrul Justitiei, din partea presedintiei finlandeze a Consiliului.Vezi si primul interviu al Laurei Codruta Kovesi in calitate de procuror sef european, acordat in exclusivitate Ziare.com: despre EPPO, DNA, protocoale cu SRI, CEDO. E un moment in care iti dai seama ca un rau poate fi un bine