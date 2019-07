CSM nu vrea sa-i recunoasca lui Kovesi gradul profesional. A facut recurs la decizia CAB

Ziare.

Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) nu a stabilit inca un prim termen de judecata in proces, cauza fiind in procedura de filtru, informeaza Profit.ro Amintim ca, pe 11 iulie, procurorul general, Augustin Lazar, a decis delegarea Laurei Codruta Kovesi, revocata de la conducerea DNA, in functia de procuror la Serviciul de indrumare si control din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Insa in luna octombrie ministrul Justitiei, Tudorel Toader afirma ca, urmare a OUG adoptate de Guvern pentru modificarea Legilor Justitiei, Laura Codruta Kovesi, daca are gradul de procuror cu rang de tribunal, nu poate ramane la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie In noiembrie, Sectia pentru procurori a CSM a respins cererea fostei sefe DNA de recunoastere a gradului profesional corespunzator Parchetului General.De asemenea, Sectia pentru procurori a CSM a respins in februarie plangerea prealabila formulata de Kovesi fata de refuzul de a i se recunoaste gradul profesional corespunzator pentru Parchetul General.Fosta sefa a DNA a dat in judecata CSM si pe 10 aprilie Curtea de Apel Bucuresti a decis in favoarea ei , obligand Sectia pentru procurori a CSM sa-i recunoasca gradul profesional corespunzatr Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, verdict neacceptat de CSM.Candidatii la functia de procuror-sef european, pe care Kovesi este aproape sigur ca o va castiga, trebuie sa detina "calificarile necesare pentru numirea in cele mai inalte functii de la nivelul parchetelor si al magistraturilor din statele lor membre respective", potrivit Regulamentului UE 2017/1939 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce priveste instituirea Parchetului European (EPPO).