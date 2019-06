Cum au crescut sansele ca Laura Codruta Kovesi sa ajunga la conducerea Parchetului European. Ultimele detalii de culise Interviu II

Cum arata masa negocierilor pentru functiile cheie ale Uniunii Europene?

Pe cine se bazeaza PPE, pentru a obtine aceasta majoritate?

Vedeti posibila o alianta cu Renew Europe, grupul presedintelui Macron? Pentru ca zazania de aici a pornit si Emmanuel Macron este cel care nu vrea sa legitimeze acest proces de Spitzenkandidaten.

Intrebarea romaneasca acum: care sunt sansele Laurei Codruta Kovesi, in toata aceasta negociere, pentru conducerea Parchetului European?

Ultimele detalii de la masa negocierilor le-am discutat cueuroparlamentar PNL si vicepresedinte al Grupului Popularilor Europeni.Pe 26 mai au avut loc alegeri parlamentare, unde au votat peste 200 de milioane de cetateni. Aceste alegeri au fost castigate, la nivelul Uniunii Europene, de Partidul Popular European, principala forta politica de centru-dreapta, iar in Romania au fost castigate de Partidul National Liberal. Acum au loc negocieri privind ocuparea functiilor-cheie din institutiile Uniunii Europene.Noi, Partidul National Liberal si PPE, la nivel european, am spus cetatenilor, inainte de alegeri, pe cine vrem sa instaleze in cea mai importanta pozitie la nivel european, in pozitia de presedinte al Comisiei Europene, daca vom castiga alegerile europarlamentare, si anume pe Manfred Weber, presedintele grupului parlamentar al Partidului Popular European din Parlamentul European. Este un om politic care lucreaza zi de zi alaturi de europarlamentari romani, un om politic care cunoaste situatia din Romania, o intelege si care va apara intotdeauna Romania in deciziile la nivel european.Asta am spus cetatenilor inaintea alegerilor europarlamentare. Am castigat alegerile si ni se pare firesc ca dupa alegeri sa spunem oamenilor acelasi lucru pe care l-am spus si in campanie.Ca atare, acum ne aflam intr-un proces de formare a unei majoritati la nivelul Parlamentului European, care sa recunoasca rezultatul acestor alegeri si sa-l instaleze in functia de presedinte al Comisiei Europene pe candidatul PPE.Formarea acestei majoritati este mai dificila decat in trecut, fiindca in trecut doua partide, noi si socialistii europeni, am avut impreuna majoritatea absoluta in Parlamentul European. Acum avem nevoie de trei parteneri pentru fromarea unei majoritati, de preferat chiar patru, pentru formarea unei majoritati stabile.Pe toate fortele pro-europene. Nu discutam, nu vom negocia si nu vom forma nicio majoritate cu extremistii, cu nationalistii, cu populistii, nici cu extremistii de stanga, nici cu extremistii de dreapta, fiindca aceasta nu ar fi o majoritate pro-europeana si stabila.Discutam cu social-democratii, discutam cu grupul presedintelui Macron si cu grupul Verzilor.Zazania nu a pornit de la acest nou grup. Zazania a pornit de la presedintele Macron. Acest nou grup a fost constituit acum doua saptamani, l-a ales pe domnul Ciolos lider de grup saptamana trecuta, ceea ce,, este un lucru bun pentru Romania, o veste buna si o realizare pentru care eu insumi l-am felicitat personal pe domnul Ciolos.Incercarea de a torpila candidatul PPE Manfred Weber si punerea sub semnul intrebarii a acestei proceduri democratice de alegere a presedintelui Comisiei Europene a inceput de la Emmanuel Macron mai demult, deci nu as vedea vreo vina la acest grup nou constituit si cu siguranta domnul Ciolos nu are nicio vina, de vreme ce pozitia decisa de presedintele Macron a fost de dinainte.Eu mi-as dori insa ca PPE, impreuna cu social-democratii, cu verzii si cu grupul nou constituit sa aparam parlamentarismul in Europa, sa aparam democratia si sa luptam impreuna pentru un Parlament puternic la nivel european.In Franta, presedintele poate angaja si demite prim-ministri cand doreste, poate concedia ministri, iar Parlamentul ratifica doar ceea ce doreste presedintele Republicii.La nivel european, lucrurile sunt diferite, avem negocieri intre statele membre, pe de o parte, si Parlamentul European, pe de alta parte, si foarte des noi, Parlamentul, cand avem alta opinie decat Consiliul, reusim sa ne impunem.PPE va discuta cu toate grupurile pro-europene si speram sa fie alaturi de noi in apararea unui Parlament puternic.Toate ultimele evolutii confirma ceea ce eu am spus din luna mai, si anume ca dupa alegerile europarlamentare sansele doamnei Kovesi vor fi mai mari decat inainte. Va explic de ce.In primul rand, pozitia Parlamentului European ramane neschimbata, avem un singur candidat pentru pozitia de procuror-sef european si acesta este candidatul roman, doamna Kovesi.La nivelul Consiliului, locul unde a existat opozitie fata de candidatura doamnei Kovesi, am spus ca sustinerea Frantei pentru candidatul francez va scadea si iata ca ultimele evolutii confirma ceea ce eu am sustinut.Grijile lui Emmanuel Macron acum sunt presedintia Comisiei Europene, cine va fi viitorul presedinte al Bancii Central Europene. Pozitiile pentru care negociaza Franta si pe care presedintele Emmanuel Macron le vizeaza sunt altele, nu e cea de procuror-sef european.Noi, europarlamentarii PNL, am reusit sa convingem Grupul PPE sa o sustina pe doamna Kovesi, alegerea domnului Ciolos in fruntea grupului presedintelui Macron este o veste buna pentru Romania si mi-as dori ca acest grup sa o sustina acum pe doamna Kovesi si mai ales sa se concretizeze in sustinerea de catre Guvernul Frantei a candidatului roman.Vad oportunitati mai multe pentru doamna Kovesi si un apetit scazut al Frantei sa isi sustina propriul candidat, care, de altfel, a pierdut in fata doamnei Kovesi, atat la comitetul de selectie, cat si la audirea si votul transparente din Parlamentul European.