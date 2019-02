Cursa pentru procuror-sef european: Kovesi, pe locul al doilea, dupa un vot indicativ al statelor membre UPDATE Cum ar fi votat Romania

UPDATE

Surse de la Bruxelles au declarat pentruca pe primul loc s-a situat candidatul francez, Jean - Francois Bohnert, cu 50 de puncte, urmat de candidatul roman si candidatul german, Andres Ritter, cu cate 29 de puncte fiecare.Ambasadorii la UE ai statelor membre au acordat un numar de puncte fiecarui candidat (3 puncte - locul 1; doua puncte - locul 2; un punct - locul 3) . Clasamentul a fost realizat pe baza numarului total de puncte adunat de fiecare candidat.In ce priveste votul de astazi, el "a fost unul indicativ, in sensul ca reprezinta o evaluare a pozitiei statelor membre in vederea negocierilor viitoare", a declarat europarlamentarul Monica Macovei pentruEa subliniaza ca "nu acesta este votul final al COREPER si este posibil chiar sa mai fie si alte voturi indicative, pe masura ce negocierile vor avansa".Nu este clar cand va fi votul final al COREPER, anuntat initial pentru 27 februarie.La votul de astazi a participat si ambasadorul Romaniei la UE, Luminita Odobescu, care a votat in functie de mandatul oferit de Guvern. Potrivit procedurii, mandatul pentru votul Romaniei in comisia COREPER a fost propus de ministrul Justitiei, avizat de Ministerul Afacerilor Externe si decis de premier.Intrebat luni la Bruxelles, Melescanu declarase public ca nu a primit inca niciun mandat si nici nu a discutat cu Tudorel Toader despre acest subiect. Totodata, marti, prim-ministrul Viorica Dancila sustinea ca Guvernul Romaniei nu are nicio legatura cu candidatura Laurei Codruta Kovesi si ca nu va da mandat ambasadorului Romaniei sa voteze. Potrivit unor surse apropiate procesului de selectie, calculele arata ca au avut dreptul sa voteze 22 de ambasadori, fiecare avand la dispozitie 6 puncte (3+2+1) . 50 de puncte s-au dus la candidatul francez, 29 la candidatul roman si 29 la candidatul german. 4 ambasadori nu ar fi votat deloc, iar Romania ar fi acordat punctaj maxim candidatului francez.In context, europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a cerut Guvernului sa spuna public daca a supus la vot numirea procurorului european in reuniunea ambasadorilor la UE care a avut loc miercuri si ce mandat a avut Romania."Cer Guvernului Romaniei sa spuna public ce mandat a avut Romania in sedinta Consiliului, mai exact, cum a votat delegatia Romaniei care a condus reuniunea de astazi. Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene este a poporului roman, iar Guvernul Romaniei trebuie sa faca politica oamenilor, nu doar a lui Liviu Dragnea si Tudorel Toader. Guvernul are obligatia sa fie transparent", subliniaza Muresan.Laura Codruta Kovesi si ceilalti doi candidati vor fi audiati in Comisia LIBE (Libertati Civile, Jutitie si Afaceri Interne), cel mai probabil, pe 26 februarie. La audieri vor participa si reprezentantii Comisiei de control bugetar din Parlamentul European, care au solicitat sa aiba si drept de vot, avand in vedere ca Parchetul European va investiga fraude cu fonduri europene, obiectul lor de activitate.Membrii comisiilor vor acorda, la fel, un numar de puncte fiecarui candidat (3 puncte - locul 1; doua puncte - locul 2; un punct - locul 3), care va genera un clasament al celor trei candidati.In cele doua comisii exista si patru romani care vor vota - Monica Macovei (independent), Csaba Sogor (UDMR), Traian Ungureanu (PNL) si Catalin Ivan (independent).Castigatorul este numit de comun acord de Parlamentul European si Consiliul UE. In cazul in care clasamentul rezultat in urma audierilor din comisiile parlamentare va fi diferit de votul final din COREPER, va urma o negociere intre PE si Consiliu, in urma careia se va lua decizia finala.Monica Macovei considera ca "sansele Codrutei Kovesi de a ocupa functia nu s-au diminuat, avand in vedere ca, la aceste voturi indicative, tarile iau o anumita pozitie, tocmai in vederea unei viitoare negocieri".Reamintim ca Laura Codruta Kovesi s-a clasat prima in cursa pentru functia de sef al Parchetului European, dupa interviul sustinut in fata unui juriu de specialisti in drept ai UE. Acestia au fost selectati de Consiliu, de aceea, aceasta institutie nu a mai audiat candidatii, avand in vedere ca a mandatat comisia de experti.Acest juriu a intocmit o lista scurta de 3 candidati agreati pentru inalta functie, iar fosta sefa a DNA este pe prima pozitie, fiind urmata de Jean - Francois Bohnert (Franta) si Andres Ritter (Germania).Iata cine sunt cei 12 care au decis ca Laura Codruta Kovesi este cel mai bun candidat pentru functia de sef al Parchetului European , dar si criteriile de care s-a tinut cont in selectia candidatilor propusi.Parchetul European va fi responsabil cu anchetarea, urmarirea penala si aducerea in fata justitiei a autorilor infractiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, dar si in cazurile transfrontaliere de coruptie, spalarea banilor sau frauda fiscala, in care prejudiciile sunt de peste 10 milioane de euro.Procurorul-sef european are un mandat de 7 ani, care nu poate fi reinnoit.In conformitate cu regulamentul, anchetele vor fi efectuate de catre procurorii europeni delegati (PED) situati in fiecare stat membru.