Inca o victorie pentru Kovesi in instanta: Curtea de Apel Bucuresti obliga CSM sa ii recunoasca gradul profesional

Decizia a fost luata miercuri, dar nu este definitiva, putand fi atacata cu recurs in termen de 15 zile, transmite Agerpres.Amintim ca, pe 11 iulie, procurorul general, Augustin Lazar, a decis delegarea Laurei Codruta Kovesi, revocata de la conducerea DNA, in functia de procuror la Serviciul de indrumare si control din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Insa in luna octombrie ministrul Justitiei, Tudorel Toader afirma ca, urmare a OUG adoptate de Guvern pentru modificarea Legilor Justitiei, Laura Codruta Kovesi, daca are gradul de procuror cu rang de tribunal, nu poate ramane la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. In noiembrie, Sectia pentru procurori a CSM a respins cererea fostei sefe DNA de recunoastere a gradului profesional corespunzator Parchetului General.De asemenea, Sectia pentru procurori a CSM a respins in februarie plangerea prealabila formulata de Kovesi fata de refuzul de a i se recunoaste gradul profesional corespunzator pentru Parchetul General.