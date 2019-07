Dancila nu o va sustine pe Kovesi pentru functia de procuror sef al UE

Ziare.

Intrebata de presa pe acest subiect la plecarea de la receptia organizata de Ziua Frantei, Dancila a spus ca, atunci cand cineva ajunge intr-o functie, "trebuie sa isi lamureasca semnele de intrebare care planeaza asupra lui"."Opinia mea personala este ca fiecare trebuie sa-si lamureasca anumite lucruri pe care le are de lamurit. Eu personal nu cred ca este oportuna o sustinere, dar acest lucru il vom stabili in forurile statutare.Este opinia mea si o sustin, pentru ca am spus mereu ca intotdeauna cand cineva ajunge intr-o functie trebuie sa isi lamureasca semnele de intrebare care planeaza asupra lui.Stiti foarte bine ca doamna Kovesi a fost revocata in timpul mandatului unui ministru al Justitiei din Guvernul pe care il conduc si imi pastrez parerea de atunci", a precizat Viorica Dancila.-continua-