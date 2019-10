Decizia de numire a Laurei Codruta Kovesi in fruntea Parchetului European a fost semnata

Ziare.

Semnarea deciziei de catre cei doi oficiali care reprezinta partile implicate in proces a avut loc dupa ce Conferinta Presedintilor a Parlamentului European a validat-o pe 16 octombrie pe Laura Codruta Kovesi drept primul procuror-sef european.Decizia de validare a Conferintei Presedintilor a urmat dupa un acord din septembrie dintre negociatorii PE si ai Consiliului UE privind desemnarea noului sef al Parchetului European in persoana Laurei Codruta Kovesi.Biroul Procurorului Public European (EPPO), care se asteapta sa fie operational la sfarsitul anului 2020, va fi o institutie independenta insarcinata cu investigarea, urmarirea penala si aducerea in fata justitiei a infractiunilor impotriva bugetului UE, cum ar fi frauda, coruptia sau frauda transfrontaliera cu TVA de peste 10 milioane de euro. Lista infractiunilor se va putea extinde in viitor pentru a include, de exemplu, faptele de terorism.Pana in prezent, 22 de state membre s-au alaturat Parchetului Public European. Cele cinci state care nu participa inca - Suedia, Ungaria, Polonia, Irlanda si Danemarca - se vor putea alatura in orice moment.EPPO va avea sediul central in Luxemburg si va fi compus dintr-un procuror-sef si un colegiu de procurori din toate tarile participante. Acestia vor coordona investigatiile curente desfasurate de catre procurorii delegati in fiecare stat participant.Prioritatea Consiliului este ca EPPO sa fie operational in noiembrie 2020. Laura Codruta Kovesi, in calitate de primul procuror-sef european, va avea un mandat de sapte ani care va consta in special in construirea structurii operationale si administrative a EPPO si in stabilirea de bune relatii de lucru cu autoritatile judiciare nationale."Consiliul va continua sa monitorizeze crearea biroului pentru a asigura un EPPO eficient si efectiv care devine un pilon al luptei contra coruptiei si fraudei cu fonduri UE", a declarat ministrul finlandez al Justitiei, Anna-Maja Henriksson, in calitate de presedinte al Consiliului UE.