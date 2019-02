Dupa o intalnire cu Dragnea si o invitatie la Antena3, seful socialist al Comisiei LIBE vrea sa mearga singur la negocierile cu Consiliul pentru sefia Parchetului European

Care este situatia

Votul din COREPER

Seful LIBE: Mandatati-ma pe mine!

Foto: Scrisoarea lui Claude Moraes

A uitat de Grassle!

Foto: Scrisoarea lui Ingeborg Grassle

Declaratiile de la Antena3

Intalnirea cu Dragnea

Situatia post-Brexit

Ziare.

com

Solicitarea lui Moraes este surprinzatoare in contextul in care sefa Comisiei pentru Control Bugetar (CONT), Ingeborg Grassle (PPE), crestin-democrata din Germania, si-a anuntat intentia de a participa la aceste negocieri. Ingeborg Grassle i-a scris si ea lui Moraes si ii cere sa fie si ea prezenta, iar mesajul a fost transmis si lui Tajani.Moraes face parte din grupul socialistilor, la fel ca PSD, iar, luni, a fost la o conferinta in Bucuresti, ocazie cu care s-a intalnit, printre altii, si cu Liviu Dragnea. Apoi, marti a condus sedinta din Comisia LIBE in care au fost audiati candidatii la functia de procuror sef european, iar miercuri sedinta in care s-a votat pentru aceasta functie foarte importanta.Cei trei candidati pentru sefia Parchetului European: Laura Codruta Kovesi, francezul Jean-Francois Bohnert si germanul Andres Ritter au fost audiati pe 26 februarie in Comisiile reunite LIBE si CONT. In urma audierilor, Kovesi a iesit pe primul loc la ambele comisii.Kovesi (12), Bohnert (11) si Ritter (1).Kovesi (26), Bohnert (22) si Ritter (1).Seful Parchetului European va fi ales prin codecizie a Parlamentului European (care s-a pronuntat deja clar pentru Kovesi) si COREPER, institutie a Consiliului UE care este, de fapt, reuniunea tuturor ambasadorilor statelor UE pe langa institutiile europene.Negocierile vor avea loc dupa ce, in Consiliul COREPER din 20 februarie, cei 22 de ambasadori ai statelor (doar 22 de tari au aderat la noua institutie a Parchetului European) au votat "indicativ" un alt clasament: Bohnert - 50 de puncte, Kovesi - 29 puncte si Andres Ritter - 29 puncte.Ambasadorul roman, Luminita Odobescu, a votat impotriva Laurei Codruta Kovesi, la indicatia Guvernului PSD.Specificul acestui vot din COREPER este unul national. Nu se voteaza pe grupuri politice, se voteaza pe tari.Claude Moraes i-a transmis, miercuri, lui Antonio Tajani oficial rezultatele votului LIBE ca urmare a audierii candidatilor pentru sefia Parchetului European. In acest document, obtinut de Ziare.com, seful LIBE cere sa fie mandatat pentru negocierile cu reprezentantii Consiliului UE.", scrie Moraes.Pe 7 martie 2019, se va intruni Conferinta presedintilor, care va decide reprezentantii Parlamentului European la negocierile cu Consiliul UE. Conferinta presedintilor este compusa din liderii grupurilor europarlamentare plus presedintele PE, italianul Antonio Tajani. Trebuie spus ca liderii celor mai mari grupuri parlamentare sunt in general favorabili lui Kovesi: germanul Manfred Weber (PPE), germanul Udo Bullmann (S&D), britanicul Syed Kamall (ECR), belgianul Guy Verhofstadt (ALDE) si nemtoaica Ska Keller (Verzi).Fix in aceeasi zi, Kovesi este citata de procurorul Adina Florea pentru audieri la Sectia pentru investigarea magistratilor. ", ii transmite Moraes lui Tajani. El insa nu scrie explicit ca sefa CONT, Ingeborg Grassle, l-a anuntat ca vrea sa participe si ea la aceste negocieri.Dupa votul din Comisia CONT, Ingeborg Grassle il anuntase pe Moraes ca, in cazul in care pozitiile Parlamentului European si ale Consiliului UE nu coincid si se ajunge la negocieri, un reprezentant CONT ar trebui sa participe la acestea.Ingeborg Grassle a trimis mesajul lui Moraes, dar si lui Antonio Tajani si Ceciliei Wikstrom, sefa Conferintei Presedintilor.Presedintele Comisiei LIBE din PE, Claude Moraes, a facut aseara mai multe declaratii la postul Antena3, din studioul organizat la Bruxelles. Oficialul a explicat ca Parlamentul European si Consiliul UE sunt parteneri egali si ca in negocierea pentru procurorul sef european nu conteaza diferenta de voturi date pentru Jean-Francois Bohnert si Laura Codruta Kovesi.Moraes a fost luni la Bucuresti, inaintea audierii Laurei Codruta Kovesi in Comisia LIBE. Motivul explicat de acesta: a participat la o reuniune in vederea cooperarii europene pe teme precum securitate cibernetica, servicii de informatii si drepturile omului.Liderul PSD, Liviu Dragnea, a recunsocut ca s-a intalnit pe holurile Parlamentului cu Moraes, dupa ce presa a dezvaluit "pe surse" aceasta informatie."Ne-am intalnit pe hol, e important sa facem precizarea. Ne-am intalnit pe hol, la nivelul P, am discutat 2 minute", a spus liderul PSD.Moraes, ca britanic, urmeaza sa iasa din Parlamentul European, odata cu Brexit-ul.Ca politician laburist, nu are foarte mari perspective de cariera in Marea Britanie, iar dupa Brexit i-ar prinde bine, mai degraba, un job in Parlamentul European si ar avea nevoie de sustinerea pesedistilor in cadrul grupului S&D, scrie Hotnews