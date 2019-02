Europa, romanii si coincidentele Adinei Florea

Ziare.

Ceea ce nu inseamna ca Adina Florea nu e in cauza. Si nu va trebui ca faptele ei sa fie examinate serios. Caci, din doua una. Florea reprezinta fie un monument de incompetenta, de vreme ce nu pare a sti ca un membru al Comisiei Europene ca Frans Timmermanns nu e supus jurisdictiei romanesti, ci europene . La fel si comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova. La fel, toti oficialii europeni.Totusi, a dat curs denuntului unui site din subordinea imperiului mediatic al unui infractor, in speta al ex-turnatorului securist Dan Voiculescu. Care, inainte de a infunda puscaria, isi avertiza tovarasii din oligarhia pesedista ca "n-avem toata puterea daca nu luam si Justitia".Fie, la alegere, Florea e dovada ca, intre timp, au luat-o. In acest caz e un magistrat corupt, actionand la comanda politica si insarcinat sa faca tot ce-i sta in puteri sa-i discrediteze pe criticii strambarii Legilor Justitiei. Si s-o sicaneze pe o colega, un magistrat eminent, o romanca pe drept admirata in toata Europa, nu criticata din ce in ce mai vehement, precum cleptocratia dragniota. Aud oare obiectii? Sare cineva in apararea Adinei Florea?Nu da fiica unui consilier judetean al PSD eternizat in functie semne ca e un monstru de necinste? N-o citeaza ea la ordin politic, la parchet, in baza denuntului unui mare corupt PSD-ist fugit, pe Laura Kovesi, chiar in ziua in care, in Parlamentul European, conferinta presedintilor decide demersurile de efectuat intru numirea procurorului-sef european ? Nu?Atunci cum se explica strania "coincidenta" repetata a masurilor antiKovesi luate de Adina Florea in zilele in care fosta sefa a DNA e discutata sau invitata in Parlamentul European? N-are bizareria acestor concordante, inexplicabile altfel decat in plan politic, toate motivele sa trezeasca in Romania si in Europa cea mai intensa suspiciune?N-ar trebui sa duca acest mod defectuos de a-si face meseria la demiterea unui magistrat care, dupa atatea masuri incomprehensibile, tinde sa-si piarda orice bruma de incredere in el si actul sau de "justitie"?E halucinant ca ministrul Justitiei a propus-o tocmai pe aceasta persoana sa preia scaunul de sef al DNA ocupat pe merit, ani de zile, cu maxima onoare, de Laura Codruta Kovesi. Sau, mai precis, ar fi halucinant, daca ministrul Justitiei n-ar fi "Slugarel". Si daca nu s-ar cunoaste "meritele" acumulate de Tudorel Toader, autorul ultimelor OUG-uri pe Justitie in edificiul cleptocratiei dragniote.Pentru expertii occidentali, de la ziare ca Financial Times si pana la europarlamentari precum ecologista Ska Keller, lucrurile sunt la fel de clare ca pentru milioane de romani.Transpus de o clocotitoare ura si macinat de o colosala frica, regimul liderului infractor al PSD, Liviu Dragnea, incearca sa opreasca prin orice mijloace legale, sau ilegale, numirea in functia de procuror-sef european a Laurei Kovesi.De ce? Simpla vindicta? Nu doar. E mai mult la mijloc. E incercarea de a impiedica si dezavuarea vizibila, europeana, a doctrinei paranoico-totalitare a unui regim corupt, antimeritocratic, de analfabeti, care a transformat-o pe Kovesi in figura de prora palpabila a abstractului inamic public numarul unu, inventat sub denumirea de "stat paralel".Succesul ei ar invalida concomitent arbitrariul si fantasmagoria acestei doctrine si unicul atu restant, aura de putere, ramas unui regim dragniot nu numai antidemocratic, ci si de o demonstrabila ineptie.In fine, e profilaxie cleptocratica, de vreme ce, din unghiul hotilor, e vorba de riscul incalculabil al inscaunarii, ca procuror-sef european, a unui magistrat competent, care stie cum trebuie contracarata eficient crima organizata si fraudarea fondurilor europene.Si care e o romanca edificata in legatura cu independenta Justitiei de ingerinte ale puterii executive. Iata motivul pentru care, cum scrie Financial Times , "Guvernul a manipulat demiterea ei, in iulie 2018, in timp ce (regimul) a luat-o pe drumul insolent si de neiertat al incalcarii regulilor europene" privind independenta Justitiei de puterea politica.Potrivit aceluiasi ziar, "fortele antireformiste sunt atat de disperate sa impiedice numirea lui Kovesi in functia de procuror-sef, incat a fost plasata...sub urmarire penala in baza unor neconvingatoare suspiciuni de abuz in functie".In fine, "toate acestea coincid cu OUG-ul menit sa reduca sever independenta directiei anticoruptie pe care a condus-o eminent timp de 5 ani".Pare deci ca, in reactie la futilitatea tentativelor PSD de a o calomnia eficient pe Kovesi in Europa, se incearca excluderea ei din magistratura si inculparea ei, ca un soi de tir de baraj menit sa intoarca impotriva romancei decizia Consiliului UE.Nu mult altfel vede lucrurile distinsa Ska Keller . Potrivit europarlamentarului ecologist, "faptul ca guvernul roman incearca cu disperare sa o discrediteze pe Laura Codruta Kovesi arata cat de eficienta era in activitatea ei. Dosarul lui Kovesi vorbeste de la sine si alegerea sa ca sef al Biroului Procurorului European va transmite un semnal puternic ca UE ia in serios lupta impotriva coruptiei, a necinstei si a fraudei, prin selectarea unei persoane cu experienta dovedita si capacitatea de a rezista amestecului politicului in lupta pentru realizarea justitiei".Ca s-a ajuns aici nu e numai vina aliantei PSD-ALDE-UDMR. Ci si a acelei parti a elitei politice, culturale si religioase romanesti care a tacut in fata abuzurilor puterii cleptocratice ori a pus umarul la scuzarea, reinterpretarea si promovarea demontarii statului de drept in ideea, exprimata cu alte cuvinte de Razvan Teodorescu, ex-seful TVR in epoca mineriadelor si manipularilor iliesciste, potrivit careia romanii, rasariteni si ortodocsi fiind, ar detesta chipurile democratia, iubind, in schimb, tirania.Laura Kovesi, judecatorul Camelia Bogdan, Monica Macovei si multi alti magistrati sau ex-magistrati romani ireprosabili, care protesteaza in aceste zile, sunt dovada vie ca indivizii de teapa unui Razvan Teodorescu se insala amarnic.Daca pentru Ska Keller si pentru Financial Times Kovesi e omul potrivit sa fie procuror european, nu pot decat sa ader la aceasta opinie. Si sa-i avertizez pe responsabilii europeni sa nu se lase aiuriti de intensul lobby antiKovesi al unui regim corupt pana in maduva oaselor, daca nu vor sa compromita definitic ideea europeana.