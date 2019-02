Europarlamentar german: Kovesi e optiunea mea. Disperarea guvernului sa o discrediteze arata ca e eficienta

Ziare.

"Faptul ca Guvernul roman inearca cu disperare sa o distrediteze pe Laura Codruta Kovesi arata cat de eficienta a fost in lupta impotriva coruptiei in Romania.CV-ul lui Kovesi vorbeste de la sine si alegerea sa in functia de procuror-sef european ar aduce garantii ca postul e ocupat de cineva cu o experienta extraordinara, expertiza, rezistenta si abilitatea de a tine piept interferentelor politice in lupta pentru justitie.Kovesi este optiunea mea pentru sefia Parchetului European", a scris pe Facebook Ska Keller.Poastarea a strans sute de comentarii, multi romani multumindu-i europarlamentarului german pentru sustinerea acordata.Laura Codruta Kovesi a fost desemnata in Comisiile CONT si LIBE cel mai potrivit candidat pentru sefia Parchetului European, dupa o audiere-maraton in Parlamentul European. Kovesi a fost prima optiune si a unei comisii de experti in drept din UE, care au evaluat candidatii la sefia Parchetului European. Guvernul Dancila a votat insa impotriva candidatului roman pe 20 februarie , in cadrul unei reuniuni a Comitetului Reprezentantilor permanenti ai Uniunii Europene (COREPER) . In urma acestui vot, candidatul francez a ajuns pe prima pozitie.Acum, Parlamentul European va negocia cu Consiliul UE, prezidat de Guvernul Dancila, pentru a stabili cine va fi procurorul sef al UE.