Kovesi a castigat premiul Femeia la Putere in cadrul Women of Europe Awards 2019

Woman in Action Award: Milena Kadieva;

Woman in Business Award: Eleonora Azzaoui si Vera Gunther;

Woman in Youth Activism Award: Johanna Nejedlova;

Europarlamentarul Eva Maydell, presedinte EMI, a spus in cadrul ceremoniei ca toate castigatoarele au avut un impact pozitiv extrem de important la nivel local si global."Am avut onoarea de a celebra realizarile unor femei vizionare si care inspira cu adevarat. Castigatoarele, dar si femeile nominalizate au avut un impact pozitiv extrem de important atat la nivel local, cat si la nivel global.Desi este important sa admitem ca munca noastra de a spori recunoasterea femeilor in societate este departe de a fi realizata, contributia castigatorilor in aceasta seara demonstreaza puterea si influenta pe care femeile le pot avea in ceea ce priveste schimbarea pozitiva", a declarat Eva Maydell.Kovesi a primit premiul "Femeia la Putere", conform unui comunicat de presa al asociatiei.Ea a primit premiul pentru ca "a demonstrat o conducere politica extraordinara in Europa prin munca sa notabila impotriva coruptiei la nivel inalt din Romania. De curand, a devenit primul procuror-sef la nou-infiintatul Parchet European (EPPO)".Dupa ce a primit distinctia, fosta sefa DNA a declarat: "Sunt foarte onorata sa primesc acest premiu si il vad ca pe o recunoastere a eforturilor mele si ca o incurajare de a nu renunta la munca mea.In opinia mea, a fi puternic inseamna a castiga increderea oamenilor si, mai important decat atat, a reusi sa o pastrezi. In linia mea de lucru, poti face acest lucru numai lucrand profesionist, fiind consecvent si respectand legea in orice moment.Acest premiu apartine in egala masura tuturor persoanelor care m-au sustinut in lupta impotriva coruptiei si in respectarea statului de drept si a valorilor europene. As dori sa le multumesc in mod special tuturor sustinatorilor mei de-a lungul anilor. Pentru a merge mai departe, trebuie sa lucram pentru promovarea egalitatii, a dreptatii si a statului de drept, asa cum a facut Miscarea Europeana in ultimii 70 de ani".Celelalte castigatoare ale acestei editii de Women of Europe Awards:Potrivit site-ului oficial, Miscarea Europeana (European Movement) este cea mai mare retea de organizatii pan-europene. Este prezenta in 34 de tari si inglobeaza 38 de asociatii internationale, reunind structuri asociative, reprezentanti ai mediului de afaceri, sindicate, ONG-uri, partide politice, autoritati locale si mediul academic.