Kovesi a fost primita cu flori pe Otopeni: Acest vot nu e doar pentru mine. E pentru tot sistemul de justitie roman!

"Sunt alaturi de colegii mei procurori si judecatori"

Ziare.

com

"Sunt foarte onorata pentru acest vot. Sunt foarte bucuroasa. Acest vot nu este doar pentru mine. Este pentru tot sistemul de justitie roman, pentru toti cetatenii din Romania care in ultimii care au sustinut lupta cu coruptia si au sprijin statul de drept, este un vot pentru toti judecatorii si procurorii din Europa care lucreaza sub presiune. As vrea sa le multumesc tuturor celor care m-au sustinut.Astept decizia decidentilor europeni. Pot doar sa va mai spun ca m-am inscris singura in aceasta procedura, m-am inscris ca procuror, ca profesionist, nu am avut sprijinul Guvernului de la Bucuresti. Nici nu l-am cerut, nici nu l-am asteptat si nici nu-l astept", a spus Kovesi la sosirea pe aeroport.Fosta sefa a DNA a adaugat ca este foarte mandra de ceea ce a obtinut si a multumit romanilor pentru sustinere."Sunt onorata ca am trecut prima in urma interviului sustinut cu comisia tehnica, sunt onorata pentru votul de azi, dar trebuie sa asteptam decizia care se va lua de politicieni, va fi o decizie politica, in urma unor negocieri intre Consiliu si Parlamentul European. Ceea ce a depins de mine eu am facut. Inca o data va multumesc tuturor celor care m-ati sustinut. Au fost foarte importante mesajele, incurajarile", a mai spus ea.Kovesi a dorit sa transmita si un mesaj pentru colegii sai care si-au suspendat activitatea in urma OUG 7."Sunt alaturi de colegii mei procurori si judecatori, pentru ca ce se intampla in aceste zile in justitia din Romania este ceva extrem grav. Este un protest prin care colegii mei si-au suspendat activitatea.Se lupta cu indarjire impotriva subordonarii Justitiei de catre politic, se lupta cu indarjire impotriva adoptarii unor modificari legislative care contravin normelor europene, contravin tuturor recomandarilor facute de GRECO si Comisia de la Venetia", a punctat ea.Laura Codruta Kovesi a fost asteptata la aeroport de zeci de romani care au venit sa o felicite. Acestia au intampinat-o cu flori pe fosta sefa a DNA si cu pancarte cu mesaje de sustinere.Amintim ca marti Kovesi a fost desemnata in Comisia CONT cel mai potrivit candidat pentru sefia Parchetului European, iar miercuri si Comisia LIBE a decis sa o sustina pentru acest post . Iata rezultatul votului de miercuri: Laura Codruta Kovesi - 26 de voturi; Jean-Francois Bohnert - 22 de voturi; Andres Ritter - 1 vot; 1 vot alb.