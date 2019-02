Kovesi a primit cele mai multe voturi pentru sefia Parchetului UE, in Comisia CONT

Ziare.

com

Astfel, Kovesi a primit 12 voturi, au declarat surse de la Bruxelles pentru. In spatele ei s-a clasat candidatul francez, Jean-Francois Bohnert, cu 11 voturi, iar candaitul german, Andres Ritter, a primit un singur vot.Informatia a fost confirmata oficial si de europarlamentarul PNL Sigfried Muresan."Victorie uriasa pentru Romania oamenilor cinstiti. Tocmai s-a incheiat votul in Comisia de Control Bugetar (CONT) a Parlamentului European pentru alegerea procurorului sef european.Rezultatul votului: Laura Codruta Kovesi (Romania): 12 voturi; Andreas Ritter (Germania): 1 voturi; Jean-Francois Bohnert (Franta): 11 voturi. Acest vot este avizul Comisiei de Control Bugetar. Felicitari candidatului Romaniei!", scrie Siegfried Muresan pe Facebook Fosta sefa a DNA a raspuns, timp de peste o ora, unui tir de intrebari legate de activitatea sa de pana acum si planurile sale pentru Parchetul European. Aproape toti eurodeputatii straini si-au inceput interventia exprimandu-si solidaritatea cu Kovesi si regretul ca este supusa din partea propriului Guvern la o asemenea campanie de denigrare."Nu credem ce spune Guvernul despre ea, nu tineti cont de zvonuri", "curajul dvs a inspirat multa lume in intregul continent, nu doar in Romania", au fost doar cateva dintre mesajele de sustinere adresate lui Kovesi. Chiar si contracandidatul sau din Germania, Andres Ritter, s-a declarat onorat ca se afla pe lista scurta alaturi de ea. "Am toata admiratia pentru curajul dnei Kovesi", le-a spus el parlamentarilor europeni.Miercuri, la ora 12:00 (ora Romaniei), urmeaza votul Comisiei LIBE, unde vor vota toti membrii, nu doar coordonatorii de grup politic. Dar votul din CONT e un indicator bun si pentru votul de maine. Daca Laura Kovesi va avea castig de cauza si in LIBE, atunci vor incepe negocierile politice.Amintim ca Laura Codruta Kovesi a fost prima optiune a unei comisii de experti in drept din UE, care au evaluat candidatii la sefia Parchetului European. Dupa analiza expertilor urmeaza insa procedurile politice si in aceasta faza ne aflam acum. Guvernul Dancila a votat deja impotriva candidatului roman pe 20 februarie , in cadrul unei reuniuni a Comitetului Reprezentantilor permanenti ai Uniunii Europene (COREPER) . In urma acestui vot, candidatul francez a ajuns pe prima pozitie.