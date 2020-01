"Kovesi cere detasarea la Parchetul European a unui procuror de top din DNA"

Ziare.

Laura Codruta Kovesi, fosta sefa a DNA, este sefa Parchetului European.Marius Bulancea este in prezent seful Sectiei de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie din cadrul DNA. Este unul dintre cei doi procurori care au trimis-o in judecata pe Elena Udrea in dosarul "Gala Bute".