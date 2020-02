Kovesi cere europarlamentarilor un buget mai mare: Parchetul European va deschide 2.000 de anchete noi in primul an de activitate

Intalnirile cu comisarii europeni

Motivul: estimarile preliminare financiare pentru primul an de activitate sunt depasite. Kovesi sustine ca in primul an de activtate Parchetul European trebuie sa poata sa deschida cel putin 2.000 de cazuri noi, la care se adauga alte 1.000 de cazuri restante.Potrivit fostei sefe DNA, procurorii europeni delegati vor trebui sa filtreze minim 3.000 de cazuri si sa ia o decizie: pe care le trateaza, pe care le trimit in instantele nationale.," isi incepe discursul Kovesi.Procurorul-sef european a explicat ca a facut o estimare pentru nevoile Parchetului European in 2020 si 2021."M-am adresat Comisiei cu un mesaj foarte simplu: Chiar daca nu avem informatii cu privire la volumul de lucru al Parchetului European din partea unor state membre, trebuie sa trecem la treaba. Daca vom incepe activitatea in 2020, bugetul Parchetului European trebuie redeschis, trebuie sporit in mod semnificativ, la fel ca si in 2021.In acest context, in 17 febriuarie o sa ma intalnesc cu domnul comisar Reynders (), cu care deja m-am intalnit de mai multe ori si am avut un schimb placut de idei, in spiritul cooperarii, impreuna cu domnul comisar Hahn (), pe care-l voi intalni pentru prima data."Kovesi afirma ca estimarile preliminare financiare, in baza caruia regulamentul Parchetului European a fost adoptat, sunt depasite.In primul rand, din principiu, Parchetul European nu poate activa ca o agentie de reglementare, sa inceapa de la zero si sa-si sporeasca treptat activitatea. Parchetul este un oficiu de procuratura, deci trebuie sa respecte principiul legalitatii, legislatia penala din statele membre participante si drepturile fundamentale ale persoanelor implicate in anchetele penale.Apoi trebuie sa sporeasca nivelul de protectie a intereselor financiare ale UE," declara Kovesi.Potrivit acesteia, obiectivul Parchetului European este sa ajunga la o activitate penala si de ancheta coerenta, in toate statele membre participante: "va pot spune ca in prezent am constatat ca exista discrepante foarte mari."In al doilea rand, introducerea Parchetului European in sistemele nationale judiciare ale statelor membre nu ar trebui sa permita o scadere a nivelului existent de protectie a intereselor financiare ale UE."In primul an de activitate Parchetul European trebuie sa poata sa deschida cel putin 2.000 de cazuri noi. Parchetul va investiga si va ancheta o parte dintre ele si va deferi restul [cazurilor] catre serviciile nationale represive ().In plus, din prima sa zi de mandat, Parchetul European trebuie sa poata sa trateze un numar de cazuri restante care intra in sfera sa de activitate. Am facut o prima evaluare, conform careia procurorii europeni delegati vor trebui sa filtreze minim 3.000 de cazuri si sa ia o decizie: pe care le trateaza, pe care le trimite in instantele nationale, in conformitate cu normele prevazute in Regulamentul Parchetului European," a mai explicat Kovesi.Kovesi spune ca numarul de procurori si angajati este insuficient: doar 32 si un sfert de procurori europeni delegati, 22 de procurori si 29 de angajati in Parchetul European, asa cum arata proiectul initial.Procurorul sef european face trimitere la cazurile unor procurori care lucreaza cu o jumatate de norma in parchete nationale si cu jumatate de norma la Parchetul European, lucru care ar fi de neacceptat: "Trebuie sa incepem cu procurori delegati cu norma intreaga, doar cu ei."Kovesi arata ca a fost in statele membre ale Parchetului European si a vazut ca toti au inteles ca aceasta structura va consolida lupta impotriva criminalitatii transfrontaliere, va imbunatati cooperarea si va spori increderea reciproca intre state.," conchide Kovesi.Procurorul-sef european citeaza dintr-un raport recent, potrivit caruia fraudele cu TVA in UE sunt estimate intre 30 si 60 de miliarde/ anual: "".Membrii Comisiilor pentru libertati civile (Comisia LIBE) si control bugetar (CONT) ale Parlamentului European ii pun intrebari Laurei Codruta Kovesi privind activitatea Parchetului European.Kovesi a fost numita in fruntea acestei structuri in toamna anului trecut, iar lucrarile la infiintarea Parchetului European au inceput in 2019 cu scopul ca acesta sa devina operational la sfarsitul acestui an.