Kovesi: Cred in Dumnezeu. Inainte de audierea din PE am fost la biserica ortodoxa din Bruges

"Cred in Dumnezeu, ma duc la biserica si in Romania. Acum, inainte de audierea in Parlamentul European, am fost la o biserica ortodoxa din Bruges. Au fost multi romani. Nu ma asteptam sa fie atatia. Am fost impresionata ca au fost foarte multi copii. A fost o slujba frumoasa.Cand s-a terminat slujba, cineva gatise cozonac si sarmale. Am primit si eu. Oamenii m-au incurajat. Urmarisera stirile. Stiau de ce sunt in Belgia si m-au incurajat si mi-au zis ca imi tin pumnii", a declarat Laura Codruta Kovesi la Europa FM.Fosta sefa a DNA a spus ca a discutat cu romanii de acolo despre modul de viata din Belgia.Laura Codruta Kovesi, candidat la sefia Parchetului European, a primit cele mai multe voturi in comisia LIBE de zilele trecute, si anume, 26 de voturi . Cei doi contracandidati la conducerea Parchetului European au obtinut mai putine voturi, Jean-Francois Bohnert - nominalizat de Franta - a primit 22 de voturi, iar Andres Ritter (Germania), un singur vot.Parlamentul European si Consiliul UE vor numi de comun acord procurorul-sef european, iar Conferinta Presedintilor ar urma sa fie informata despre rezultatul audierii inainte de viitoarea sa reuniune de la 7 martie.Laura Codruta Kovesi a obtinut 12 voturi in Comisia pentru Control Bugetar (CONT) din Parlamentul European, care a votat marti seara candidatul pentru functia de procuror sef al Parchetului European. Pe locul doi a fost Francois Bohnert - 11 voturi, iar Andres Ritter a primit un vot.