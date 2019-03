Kovesi, despre candidatura la Parchetul European: N-am cerut sprijinul Guvernului, ma asteptam la campanie negativa. Dosarul meu penal e plin de coincidente

Coincidenta audierilor lui Kovesi

In plus, fosta sefa DNA a catalogat drept "plin de coincidente" dosarul care i s-a deschis, mai ales ca a fost chemata iar de Adina Florea la sectia speciala pe 7 martie , cand are loc la Bruxelles o intalnire foarte importanta in legatura cu candidatura lui Kovesi la Parchetul UE."N-am cerut sprijinul Guvernului, nici nu am cerut sa ma sustina, ma asteptam la o campanie negativa impotriva mea. Am spus in Parlament 'Daca ati auzit lucruri negative, va rog sa ma intrebati, ca sa le lamurim'.Este clar ca aceasta chestiune cu dosarul penal - care vad ca este plin de coincidente, am inteles ca s-a inceput urmarirea penala acum, dar o alta coincidenta este ca am fost citata pentru 7 martie, cand trebuie sa fiu din nou la audieri, de ce nu pe 6 sau pe 8?- sa vedem cat de mult afecteaza. Eu treaba mi-am facut-o. Contributia mea in acest moment s-a oprit, va fi o decizie politica, care a fost stabilita prin regulament", a declarat Kovesi, la Europa FM.De asemenea, fosta sefa a DNA a povestit cum s-a decis sa candideze pentru functia de procuror-sef european."Am o experienta foarte mare si vreau sa o fac tot in acest domeniu. In decembrie, era termenul limita si mi-am zis ca este ceva ce voiam sa fac. Este pentru prima data cand avem o institutie europeana. Este foarte greu sa spun ca mai puteam ajuta sau sa mai schimb ceva. Aici deja era o alta provocare, de aceea mi-am depus aceasta candidatura. Nu am spus decat familiei ca imi depun candidatura.Mama m-a incurajat foarte mult. Am parcurs primele etape din procedura, toata procedura a fost cumva confidentiala. Pe masura ce parcurgeam cate o etapa, primeam cate un mail prin care ni se dadea un feedback. Apoi a fost un interviu cu acea comisie tehnica, la care m-am prezentat. A fost prima data cand am primit un feedback. A fost foarte interesant, erau multi procurori generali, judecatori.(...) Le-am spus (la audieri - n.red.) ca uneori sunt incapatanata. Le-am spus de situatii dificile in cariera. Nu mi-a fost frica, am avut la inceput niste emotii. Interviul a fost in limba engleza. Nu esti la fel de relaxat.Audierea din Parlament a fost cu foarte mari emotii. Cand intri in sala, ei stiu ca esti un procuror din Romania, ca reprezinti intr-un fel tara, ca reprezinti intr-un fel sistemul de justitie din Romania. Tii cumva sa arati ca reprezenti niste oameni profesionisti, onesti, curajosi. Erau foarte multi oameni care aveau asteptari si care m-au sustinut. Am vazut ca s-a spus ca am fost sustinuta de o echipa secreta. Aceasta a fost 'echipa secreta' - toti oamenii care mai spera in Justitie", a mai declarat Laura Codruta Kovesi.Amintim ca, printr-o ciudata coincidenta, la cateva zile dupa ce s-a clasat pe prima pozitie in cursa pentru sefia Parchetului UE, Sectia pentru anchetarea magistratilor din Romania a anuntat ca Adina Florea a deschis un dosar pentru luare de mita, marturie mincinoasa si abuz in serviciu in cazul fostei sefe DNA. Ancheta are la baza declaratii ale fostului deputat PSD Sebastian Ghita , care a fugit din tara, fiind vizat de numeroase dosare instrumentate de DNA.Acest fapt a dat prilejul celor de la PSD si ALDE sa transmita colegilor lor europeni o serie de scrisori in care avertizau ca daca Kovesi va ajunge procuror-sef european va replica in UE "abuzurile" pe care le-a comis in Romania.Insa eforturile SIIJ si ale PSD au fost zadarnice pentru ca, marti, Kovesi a fost desemnata in Comisia CONT cel mai potrivit candidat pentru sefia Parchetului European, iar miercuri si Comisia LIBE a decis sa o sustina pentru acest post Laura Codruta Kovesi a ajuns, miercuri dupa amiaza, in Bucuresti , unde a fost intampinata la aeroport cu flori si mesaje de sustinere.