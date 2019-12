Kovesi e castigatoarea premiului Romania Europeana 2019, acordat de ICDE

Ziare.

Intr-un comunicat remis vineri, Consiliul Director al ICDE explica motivele care au stat la baza acordarii acestei distinctii:"Este cel mai cunoscut procuror roman.A fost cel mai tanar procuror general din istoria Romaniei, pozitie ocupata timp de doua mandate. A demarat o campanie notabila de confiscari ale produsului infractiunilor.A fost procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. In timpul mandatelor ei, mii de oameni politici, de afaceri, magistrati, politisti si functionari au fost investigati si condamnati pentru coruptie. DNA a devenit o institutie de incredere pentru marea majroitate a romanilor.A rezistat atacurilor televiziunilor patronate de infractori. A rezistat santajelor din partea unor spioni straini. A castigat actiunile disciplinare care i s-au intentat".De asemenea, comunicatul aminteste ca fosta sefa DNA a fost premiata de sefi de state si de ambasade, laudata de ONG-uri si de presa internationala, recunoscuta de universitati de prestigiu ca personalitate de marca pe plan international."A obtinut pozitia de sef al Parchetului European prin merite proprii si in ciuda opozitiei rusinoase si nedemne a coalitiei guvernamentale PSD-ALDE, in campanie antieuropeana si, in fond, antinationala.Victoria ei reprezinta o premiera in istoria Uniunii Europene, cand promovarea unui cetatean este boicotata de guvernul tarii sale prin utilizarea parghiilor statale interne si internationale", potrivit sursei citate.De asemenea, ICDE subliniaza ca Laura Kovesi este "un lider al luptei impotriva coruptiei"."A devenit un model de profesionalism pentru sute de magistrati. A inspirat mii de tineri si a motivat sute de mii de cetateni in a sustine justitia, anticoruptia si democratia.Este un model de consecventa, tenacitate si tarie. A convins ca lupta impotriva coruptiei poate fi castigata", conchide comunicatul.Amintim ca Laura Codruta Kovesi a primit la inceputul lunii decembrie distinctia "Femeia la Putere" , la gala premiilor Women of Europe 2019.A.D.