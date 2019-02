Kovesi e sustinuta si de grupul ALDE din PE: Suntem consternati de atacurile Guvernului la adresa sa

In light of the attacks by the Romanian Gov against Laura #Kovesi, @SophieintVeld & I have today jointly written to @EP_President, calling on him to defend the integrity of the selection process for the EU's public prosecutor & to guarantee Mrs Kovesi can fully participate. pic.twitter.com/rcXSN5gXnk - Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) February 18, 2019

Onaanvaardbaar: de pogingen v/d Roemeense regering om de kandidatuur te saboteren van corruptiebestrijder #Kovesi als hoofd van het Europese Openbaar Ministerie. Met @GuyVerhofstadt roep ik @EP_President op om de Roemeense regering aan te spreken. #EOM moet onafhankelijk zijn! pic.twitter.com/lWWI0cl6yH - Sophie in 't Veld (@SophieintVeld) February 18, 2019

Cu cateva zile inainte de audierea de la Bruxelles, Kovesi a fost citata de Adina Florea ca suspect pentru luare de mita

"Tinand cont de atacurile Guvernului Romaniei impotriva Laurei Kovesi, eu si Sophie in't Veld i-am scris presedintelui Parlamentului European pentru a-i cere sa apere integritatea procesului de selectie pentru postul de procuror european si sa garanteze ca Kovesi poate participa", anunta Guy Verhofstadt pe Twitter.Liderul grupului ALDE este consternat de atacurile autoritatilor romane impotriva lui Kovesi."Dupa cum stiti, suntem in plin proces de selectie a procurorului sef al Parchetului European. Trei candidati au fost selectati de un juriu independent.Suntem consternati de atacurile autoritatilor romane asupra unuia dintre candidati si suntem ingrijorati ca ele risca sa submineze integritatea procesului de selectie", se arata in scrisoare.Guy Verhofstadt si Sophie in't Veld subliniaza ca, atata timp cat Kovesi nu a fost acuzata de nimic, nu ii poate fi lua dreptul de a participa la acest proces de selectie."Este datoria Parlamentului sa se asigure ca audierile de la sfarsitul lui februarie (26 februarie - in Comisia LIBE din PE - n.red.) au loc si sa asigure un proces corect pentru toti cei trei candidati. Astfel, va cerem sa faceti apel la autoritatile romane sa garanteze ca Kovesi poate participa la audieri in fata Parlamentului European. Cata vreme nu a fost acuzata de nimic, cu atat mai putin condamnata, nu ii pot fi luate drepturile", afirma cei doi.Saptamana trecuta, Laura Codruta Kovesi a fost citata in calitate de suspect pentru luare de mita, marturie mincinoasa si abuz in serviciu de procurorul Adina Florea de la sectia pentru anchetarea magistratilor.Un politist i-a adus acasa o citatie, miercuri seara, in jurul orei 20:00."La 8 seara am primit vizita unui politist care mi-a inmanat o citatie in calitate de suspect pentru vineri, pentru faptele de abuz in seviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Este ciudat ca astazi am depus la ICCJ o cerere de amanare a procesului in care Inspectia Judiciara contesta nesanctionarea mea de catre CSM", a declarat pentru Ziare.com Laura Codruta Kovesi.Astfel, fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a fost audiata vineri la Sectia privind infractiunile in justitie in urma plangerii depuse de Sebastian Ghita.Dupa ce a iesit de la audieri, Kovesi a declarat ca i s-a adus la cunostinta calitatea de suspect pentru acuzatiile de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Fosta sefa DNA a anuntat ca i-a recuzat pe procurorul de caz, Adina Florea, si Gheorghe Stan, care este seful sectiei de investigare a magistratilor Luni, insa, procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a respins cererea de recuzare formulata de Laura Codruta Kovesi in cazul lui Gheorghe Stan , seful Sectiei de investigare a magistratilor, potrivit unor oficiali ai Parchetului General.Motivul: Codul de Procedura Penala a prevazut expres ca este inadmisibila recuzarea procurorului chemat sa decida asupra recuzarii.De asemenea, Gheorghe Stan a respins inca de vineri cererea de recuzare a Adinei Florea.