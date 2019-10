Kovesi, eliberata din functia de procuror al DIICOT Sibiu

Ziare.

Consiliul Superior al Magistraturii a decis, marti, sa inainteze presedintelui Klaus Iohannis propunerea de eliberare din functia de procuror a Laurei Codruta Kovesi , dupa numirea sa in functia de procuror-sef european.Decizia de numire a Laurei Codruta Kovesi in fruntea viitorului Parchet Public European (EPPO) a fost semnata pe 23 octombrie, in cadrul unei ceremonii la sediul Parlamentului European, de presedintele PE , David Sassoli, si de ministrul finlandez al Afacerilor Europene, Tytti Tuppurainen, din partea Consiliului UE.Semnarea deciziei de catre cei doi oficiali, care reprezinta partile implicate in proces, a avut loc dupa ce Conferinta Presedintilor a Parlamentului European a facut pe 16 octombrie ultimul pas pentru numirea Laurei Codruta Kovesi ca primul procuror-sef european Decizia de validare a Conferintei Presedintilor a urmat dupa un acord din septembrie dintre negociatorii PE si ai Consiliului UE privind desemnarea noului sef al Parchetului European in persoana Laurei Codruta Kovesi.Consiliul Uniunii Europene a validat formal pe 14 octombrie numirea procurorului roman Laura Codruta Kovesi in functia de procuror-sef european.