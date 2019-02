Kovesi, Europa, statul paralel si statul agramat

Un triumf in ciuda tuturor

Un dar triplu pentru UE

Admit ca, laolalta cu milioanele de romani care au facut la fel, m-am bucurat nespus sa vad ilustrul magistrat comportandu-se nu doar ireprosabil, ci si omeneste impecabil la audierea sa in Parlamentul European . In care a castigat magistral dura competitie pentru ocuparea functiei de procuror-sef.Laura Codruta Kovesi a stiut, pentru a cata oara, sa faca fata excelent unui test extrem de greu. S-a aratat perfect in stare sa reziste admirabil unei presiuni enorme. Si sa dea replici inteligente unor interpelari dificile, uneori insinuante, alteori de-a dreptul insolente, inclusiv cu oarecare conotatii antiamericane, menite sa convinga extremele din Parlament sa n-o voteze.A raspuns clar, concis si convingator multor intrebari tehnice, ori imprecise, precum si indicibilei impertinente, afisate pesemne la ordin, fie de pseudodisidentul ex-pesedist Catalin Ivan, fie de una din emblemele agramatismului romanesc, numita Grapini . Care, impreuna cu stapanii ei analfabeti si hoti, ar fi de tot hazul daca n-ar reprezenta si spori, in lumea civilizata, rusinea Romaniei.La toate provocarile Kovesi a raspuns calm, politicos si competent, cu bunavointa, cu modestie si cu neafisata si neostentativa superioritate morala a omului incapabil sa coboare la un nivel suburban si sa se prostitueze. A omului pentru care a accepta sa se amestece in taratele in care incearca din rasputeri sa-l vare cleptocratia e, pur si simplu, peste puterile sale.La acest succes etic s-a adaugat cel profesional. S-a materializat in victoria, fie si stransa, obtinuta de eminenta romanca mai intai in Comisia de Control Bugetar in fata rivalilor ei, indeosebi a competentului ei adversar francez, iar apoi in izbanda detasata, in Comisia de Libertati civile, justitie si afaceri interne . Francezul, desi stralucit, s-a vazut infrant pe buna dreptate.Caci, oricat de potrivit ar parea sa fie pentru functia de procuror-sef european, n-are cum fi la inaltimea unui magistrat din Est, cu o bogata experienta in furtul de fonduri europene, evaporate in subteranele celor mai sinistre retele mafiote rasaritene cu care Kovesi se lupta la baioneta, de ani.Este cu atat mai remarcabil acest triumf cu cat Kovesi l-a repurtat nu oricum, ci in conditiile demonizarii ei sistematice, de catre cleptocratia dragniota si partidele ei. Si nu oriunde l-a obtinut, ci in Vest, intr-un Parlament European populat in buna parte nu de sicofanti si fripturisti, ci de oameni politici si onesti si informati si in stare sa gandeasca si sa se exprime fara sa comita cele mai ridicole greseli de exprimare, ca reprezentantii statului agramat, edificat, cinic, de Liviu Dragnea si ai lui, ca sa nu fie deranjati de oficiali cinstiti, incisivi, competenti si nesantajabili.In fapt, ar putea fi fatala pentru un antimeritocratic regim dragniot, care-si bazeaza doctrinar existenta si opera de demontare a statului de drept pe intoarcerea pe dos a realitatii, prin invocarea obsesiva a unui prezumtiv "stat paralel" simbolizat de fosta sefa a DNA.A carei eficienta si al carei merit n-au redus, ci au amplificat exponential ura alimentata de agitpropul pesedisto-antenist impotriva ei.La Bruxelles acestei uriase cacialmale pesediste i s-a platit, fara jena, sec, in chiar faza in care regimul Dragnea conduce, vai, Europa. Caci europarlamentarii, care au respins categoric confabulatia cleptocratica antijustitie, au tinut sa puna realitatea din cap pe picioare, ridicand-o clar pe scut pe Laura Kovesi.Vor putea ignora sefii de stat si de guvern din UE acest verdict?Teoretic, da. In practica nu prea, daca nu sunt sinucigasi. Le va fi imposibil sa nu tina seama de verdictul comisiilor de specialitate din PE si sa n-o valideze definitiv pe romanca in functia de procuror-sef european, fara sa aplice atat Consiliului European si, prin extensie, Comunitatii insesi, cat si unui for ca PE, ales prin votul liber al cetatenilor europeni, deci credibilitatii UE, o lovitura cumplita.Daca nu una de gratie. Caci la ce ar mai fi, oare, bune, alegerile europene?In Parlamentul European s-a produs, astfel, nu doar reaprecierea si repunerea in drepturi a unei realitati masiv atacate si constant intoxicate prin delirul pesedist, un demers ce slujeste romanilor si resuscitarii statului de drept romanesc.Nu li s-a dat doar romanilor o sansa pretioasa de a-si clarifica reperele si ierarhiile si de a se opune uriasei manipulari la care ii supune propaganda dragniota. Ci s-au hranit si sperantele alegatorilor pro-europeni.Caci propunerea de investire a Laurei Kovesi lanseaza si un semnal deloc neglijabil cerand luarea in serios a veritabilelor interese ale Europei si ale asediatelor ei democratii.Masiv contestatei Uniuni Europene i s-a pregatit, astfel, un triplu dar. Romanilor li se da un prilej fara egal de mandrie nationala, dupa o prea lunga si grea umilinta.Comunitatii i se daruieste un magistrat scrupulos in materie de aplicare a legii, competent si eficace in combaterea fraudei fondurilor europene, a crimei organizate si, probabil, si a terorismului.Tuturor, in fine, li se ofera cadoul amplificarii credibilitatii unor institutii europene grav discreditate in vremea din urma.