Kovesi, invinuita intr-un dosar nou: Categoric, toata aceasta campanie are legatura cu candidatura mea

Tot astazi, Conferinta Presedintilor a decis pasii de urmat in procedura de numire a viitorul procuror-sef al UE, inaintea negocierilor cu Consiliul UE. Laura Codruta Kovesi spune ca nu e nicio coincidenta, ci ca se urmareste hartuirea ei, pentru a fi impiedicata sa ajunga la sefia Parchetului European, pentru care Parlamentul European a decis sa o sustina.Kovesi a fost asteptata de mai multe persoane si la iesirea de la audieri, care au scandat: "Nu ceda!".Laura Codruta Kovesi a iesit de la audieri si a facut declaratii:"In 15 februarie mi s-a adus la cunostinta ca sunt invinuita, dar eu nu am primit detaliile. A stabilit sa am acces la documente in perioada 8-14 martie. Astazi am fost im imposibilitate de a da declaratie pentru ca nu am avut acces la acuzatii. Mi s-a spus ca trebuie sa raman in birou. Am intrebat daca pot sa plec si sa astept citatia. Mi s-a zis ca nu si mi s-a spus ca sunt acuzata intr-un alt dosar.(...)Acuzatia este ca as fi coordonat un grup infractional organizat cu procurorii in DNA. Nu s-a dispus nicio masura.Am contestat aceasta activitate pentru ca nu am fost citata legala, nu mi s-a respectat niciunul dintre drepturi. Spun ca nu am comis niciuna din aceste fapte. Sunt fabulatii pe care eu ma strduiesc sa le clarific cat mai repede posibil. Nu pot sa ma apar pe un proces verbal de aducere la cunostinta a unei invinuiri(...) Cred ca intentionat am fost citata in aceasta zi. Intentionat am fost citata intr-un dosar si am dat declaratii, neprocedural, in alt dosar.Mi-a fost dat un proces verbal care nu este semnat de procuror.In toata activitatea mea profesionala, am incurajat procurorii sa procedeze corect.(...)Categoric va spun ca nu sunt vinovata pentru niciuna dintre faptele care mi se imputa. Categoric, toata aceasta campanie are legatura cu candidatura mea. Profesional, eu mi-am facut treaba. Exact astazi, cand se decidea votul, am fost citata", a spus Kovesi."Aata vreme nu am facut niciunul dintre lucrurile de care sunt acuzata nu pot exista probe. Asa cum a fost cu acele poze. Au fost inregistrari false. Am spus de multe ori ca nu am fost, nu sunt si nu voi fi prietena. Am revenit cu declaratii in 2017. Revin si spun iar - am fost invitata la evenimente institutionale. La acele activitati nu am fost singura.E posibil sa apara poze si fotografii de la astfel de activitati. E posibil sa fi intalnit oameni care nu aveau nicio problema, iar ulterior sa fie judecate. Acest lucru eu nu pot sa il controlez", a mai declarat Laura Codruta Kovesi.Laura Codruta Kovesi urmeaza sa fie pusa sub acuzare intr-un nou dosar, anunta Antena 3, citand surse. Se intampla chiar in ziua in care Parlamentul European a decis sa mearga la negocieri doar cu propunerea Kovesi, nu cu o lista de preferinte.Astfel, postul de televiziune apropiat puterii PSD/ALDE anunta ca e vorba despre dosarul cu procurorii de la DNA Ploiesti, Lucian Onea si Mircea Negulescu. Kovesi ar fi suspecta de complicitate la represiune nedreapta, sub forma participatiei improprii si grup infractional organizat.- Potrivit televiziunilor de stiri, Jandarmeria a suplimentat numarul angajatilor dispusi in fata Sectiei de investigare a magistratilor.- Cei mai multi protestatari anti-Kovesi au plecat, in grupuri mici, din fata Sectiei pentru investigarea magistratilor, dupa ce fosta sefa DNA a intrat la audieri.- In timp ce Kovesi era la audieri, Conferinta presedintilor a ales echipa care va negocia in numele Parlamentului European cu Consiliul UE numele procurorului sef al Parchetului European.Aceasta este formata din Ingeborg Grassle, Claude Moraes si Judith Sargentini. Decizia a fost luata la propunerea vicepresedintelui PPE Marian Jean Marinescu (PNL), care a confirmat informatia pentru Ziare.com. - Kovesi a ajuns la sediul Sectiei de investigare a magistratilor. "O sa fac declaratii la iesire", a spus fosta sefa DNA.Pe de o parte, Kovesi a fost aplaudata de membrii #rezist care scandeaza: "In democratie, hotii stau la puscarie!", "Sa incepeti cu Tel Drum!", "Hai, Codruta, hai, Codruta!", "Codruta, te iubim!" si "Codruta, rezista!"O alta grupare a huiduit-o pe fosta sefa DNA: "Esti o penala! Ai mintit!"- Aproximativ 70 de persoane s-au strans in fata Sectiei de investigare a magistratilor si scandeaza impotriva Laurei Codruta Kovesi: "La puscarie!". Langa acestia trasmite in direct reporterul postului RomaniaTV.De partea cealalta, sunt in jur de 15-20 de protestatari membri #rezist. In jurul Sectiei mai sunt zeci de jurnalisti, care de televiziune si mai multe persoane care asista pe margine.- In fata Sectiei de investigare a magistratilor au venit mai multe persoane. O parte sunt membri ai gruparii, iar altii au venit sa o sustina pe Adina Florea, cea care o ancheteaza pe Laura Codruta Kovesi.Laura Codruta Kovesi urmeaza sa fie audiata la noul sediu al Sectiei pentru investigarea justitiei (SIIJ), care este langa strada Modrogan. Kovesi a mai fost chemata pe 15 februarie in acest dosar , insa ea nu a fost audiata atunci, deoarece a cerut recuzarea procurorului de caz, Adina Florea, dar si a sefului Sectiei, Gheorghe Stan, motivul fiind "afectarea impartialitatii". Cererea de recuzare a Adinei Florea a fost respinsa in aceeasi zi de Gheorghe Stan, dupa care procurorul general Augustin Lazar a respins si recuzarea lui Gheorghe Stan.Dosarul in care este acuzata Laura Codruta Kovesi a fost deschis in decembrie 2018, in urma unei sesizari depuse de fostul deputat Sebastian Ghita. Acesta a fugit in Serbia, dupa ce a fost trimis in judecata in mai multe dosare de coruptie. Ghita sustinea ca, in anul 2011, Kovesi i-a cerut sa achite 200.000 de euro pentru aducerea lui Nicolae Popa cu un avion din Indonezia, pe numele caruia exista un mandat international de arestare.Amintim ca Laura Codruta Kovesi candideaza pentru functia de procuror-sef european.La sfarsitul lunii februarie, ea a fost audiata de comisiile CONT si LIBE din Parlamentul European pentru ocuparea acestei functii, clasandu-se pe prima pozitie intre candidati dupa votul dat separat de ambele comisii.Procurorul-sef european, care va conduce Biroul Procurorului Public European (EPPO), va fi numit de comun acord de catre Parlamentul European si Consiliu.Tot joi, Conferinta Presedintilor va decide pasii de urmat in aceasta procedura, inaintea negocierilor cu Consiliul UE.Parchetul European, care ar urma sa devina operational pana la sfarsitul lui 2020, va fi un birou independent insarcinat cu investigarea, urmarirea si aducerea in fata justitiei a infractiunilor impotriva bugetului UE, cum ar fi frauda, coruptia sau frauda transfrontaliera de TVA de peste 10 milioane de euro.