Kovesi le-a scris europarlamentarilor din Comisia LIBE: Oamenii asteapta rezultate palpabile si rapide

Kovesi arata ca se asteapta la aparitia unor conflicte intre nivelul national si cel european, in ce ii priveste pe procurorii delegati la EPPO, potrivit scrisorii care a fost obtinuta de Radio Europa Libera. Fosta sefa a DNA face trimitere la procurorii delegati la EPPO, numiti de statele nationale, in cadrul unor proceduri interne. De exemplu, in cazul procurorului european din partea Romaniei, cel care are parghiile numirii este Tudorel Toader, potrivit unei ordonante de urgenta recent promovata ", scrie Laura Codruta Kovesi. Pe 26 februarie, Comisia LIBE (Libertati Civile, Justitie si Afaceri Interne) din Parlamentul European, compusa din 60 de europarlamentari, va da un vot pe aceasta lista, fiecarui candidat revenindu-i un punctaj."Oamenii asteapta rezultate palpabile si rapide, in timp ce toate punerile sub acuzare vor trebui validate de judecatori, intr-un proces care poate dura cativa ani. Dincolo de obligatiile institutionale de raportare, stabilite in regulamentul EPPO, gestionarea comunicarii cu publicul si explicarea activitatii noastre va trebui facuta cu cea mai mare grija si tinand cont de adevarata anvergura pan-europeana a EPPO.Pentru a castiga credibilitate si a mentine increderea, este esential ca EPPO sa actioneze mereu cu deplin respect pentru restrictiile procedurale si pentru drepturile fundamentale ale persoanelor anchetate.Aceasta va fi, de asemenea, cheia pentru a obtine condamnari in instantele nationale", scrie Laura Codruta Kovesi in scrisoarea sa catre comisia europarlamentara LIBE, obtinuta de Europa Libera. Laura Codruta Kovesi isi exprima ingrijoarea, in scrisoarea respectiva, cu privire la modul de lucru cu procurorii europeni delegati la EPPO de catre fiecare stat membru, in sensul ca acestia vor trebui sa isi imparta munca intre tara din care provin si EPPO."Pentru a fi eficient, EPPO va avea nevoie de un numar adecvat de procurori europeni delegati (EDP), inalt calificati, in fiecare stat membru participant (doar 22 de membre UE participa la EPPO - nota "Europa Libera") . Desi selectia si numirea lor va avea loc abia anul viitor, consider asta o prioritate strategica.Procurorii delegati vor fi ancorati in sistemele nationale si vor face munca de teren, iar nivelul central (de la Luxembourg) trebuie sa ii sprijine, sa ii ghideze si sa creeze sinergii. Conform regulamentului EPPO, procurorii delegati raman membri activi ai parchetelor nationale din statele membre si pot exercita functii ca procurori nationali.Nu vad un conflict inerent ridicandu-se din acest statut dual, dar ma astept ca numarul si complexitatea anchetelor facute de EPPO sa lase putin timp procurorilor delegati pentru a intreprinde asemenea activitati si la nivel national.Regulile interne de procedura, care vor fi propuse de procurorul-sef european si validate de colegiul procurorilor europeni, vor trebui sa contina prevederi specifice pentru aceste situatii, pentru a evita probleme precum instructiuni care se bat cap in cap", arata Kovesi.Kovesi subliniaza in scrisoarea sa, in care isi prezinta planul de management al EPPO, ca este nevoie de o comunicare foarte eficienta intre autoritatile nationale si cele de la EPPO.In conditiile politice actuale, in care Guvernul Romaniei nu o sustine pe Kovesi pentru acest post, este greu de intrezarit o asemenea realitate."Efectuarea de investigatii in mai multe state, intr-o maniera coordonata, va necesita canale de comunicare eficiente, pentru a asigura schimbul rapid de informatii, precum si increderea reciproca - atat intre procurorii europeni delegati (pentru a depasi dificultatile reiesite din diferitele sisteme legale), cat si intre EPPO si toate autoritatile nationale relevante. Acest lucru este necesar pentru a asigura faptul ca EPPO este la curent cu toate cazurile din competenta sa", arata fosta sefa a DNA, in scrisoare.Kovesi mai vorbeste si despre infiintarea unui "sistem de management al cazurilor", care sa permita procurorilor europeni decizii in timp real. Un astfel de sistem ar fi o premiera, spune Kovesi, care considera ca punerea in practica a acestui sistem este "cea mai presanta problema care trebuie abordata si rezolvata, daca vrem ca EPPO sa poata functiona pana in noiembrie 2020".Ministrul Justitiei din Romania, Tudorel Toader, s-a pronuntat din primul moment impotriva desemnarii Laurei Kovesi la sefia Parchetului European, iar de la nivelul PSD au fost trimise mesaje si scrisori catre liderii europeni si europarlamentari in care se sustine ca numirea fostei sefe a DNA in aceasta functie inalta ar avea efecte negative.In plus, saptamana trecuta, Laura Codruta Kovesi a fost citata in calitate de suspect pentru luare de mita, marturie mincinoasa si abuz in serviciu de procurorul Adina Florea de la sectia pentru anchetarea magistratilor.Astfel, fosta sefa a DNA a fost audiata vineri la Sectia privind infractiunile in justitie in urma plangerii depuse de Sebastian Ghita.Dupa ce a iesit de la audieri, Kovesi a declarat ca i s-a adus la cunostinta calitatea de suspect pentru acuzatiile de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Fosta sefa DNA a cerut recuzarea procurorului de caz, Adina Florea, si a lui Gheorghe Stan, care este seful sectiei de investigare a magistratilor Luni, insa, procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, i-a respins cererea Fosta sefa a DNA se bucura insa de o larga sustinere in randul europenilor, care au criticat, totodata, atacurile Guvernului roman la adresa ei.