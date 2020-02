Kovesi prezinta joi europarlamentarilor stadiul in care se afla infiintarea Parchetului European

"Stiu cum trebuie sa functioneze un parchet"

Kovesi a fost numita in fruntea acestei structuri in toamna anului trecut, iar lucrarile la infiintarea Parchetului European au inceput anul trecut cu scopul ca acesta sa devina operational la sfarsitul acestui an, potrivit unui anunt al Parlamentului European. Intalnirea urmeaza sa fie transmisa in direct pe site-ul Parlamentului European. In primul interviu pe care Kovesi l-a acordat dupa numirea in aceasta functie, procurorul european a explicat cum functioneaza aceasta structura si ce face pentru a operationaliza Parchetul European."In acest moment, EPPO are 5 angajati, inclusiv eu. A fost desemnata o mica echipa de colegi care lucreaza in diverse institutii europene care ne vor ajuta sa construim institutia. Se estimeaza ca activitatea ar putea incepe la sfarsitul anului viitor.In prima zi de activitate, toate dosarele de competenta EPPO vor fi transmise acestui parchet si vor incepe primele investigatii," spunea Kovesi, in octombrie 2019."Sunt pregatita, stiu cum trebuie sa functioneze un parchet. Avantajul va fi ca echipa va fi formata din procurori din mai multe state membre, care vor veni cu experienta personala," explica seful Parchetului European.I.S.