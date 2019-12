Kovesi scoate la concurs postul de director de comunicare in cadrul Parchetului European. Cat este salariul

Avantajele pentru ocuparea postului

Castigatorul concursului va fi angajat cu contract de munca pe perioada determinata, de 3 ani, cu posibilitate de prelungire. Potrivit anuntului, salariul minim pentru acesta functie pleaca de la 7.845,39 de euro, dar poate creste, in functie de vechimea candidatului, pana la 8.175,07 de euro.Viitorul director de comunicare al Parchetului European isi va desfasura activitatea la Luxemburg, unde este sediul institutiei.Termenul limita de depunere a candidaturilor este de 5 ianuarie 2020, potrivit unui anunt postat pe site-ul Comsisiei Europene Candidatii trebuie sa aiba minimum 8 ani de experienta in pozitii cu sarcini relevante pentru postul de director de comunicare al Parchetului European.Candidatii care au fost manageri de comunicare, ofiteri de presa sau purtatori de cuvant in institutii din sistemul judiciar si din cel de ordine publica si impunere a aplicarii legii au un avantaj.De asemenea, un avantaj este si experienta profesionala dovedita ca purtator de cuvant intr-o organizatie mare.Cunoasterea limbii engleze este esentiala pentru ocuparea acestui post.Fisa postului, pe site-ul Comisiei Europene Din responsabilitatile viitorului director de comunicare:- Dezvolta si implementeaza strategia de comunicare.- Ofera sfaturi strategice privind comunicarea catre seful Parchetului European.- Este purtatorul de cuvant al Parchetului European.- Ii ajuta pe sefii din Parchetului European la pregatirea discursurilor.- Realizeaza proiectele de comunicate de presa, discursuri, raspunde intrebarilor de presa si produce materiale pentru publicare pe mediile sociale.- Contribuie la brandingul institutiei.- Construieste si mentine relatiile cu media nationala si internationala.- Contribuie la crearea site-ului web al Parchetului European, dezvolta continut si se asigura ca informatiile publicate sunt actualizate.