Kovesi, sustinuta oficial si de Bulgaria

Initial, premierul bulgar se impotrivea candidaturii romancei, aminteste Novinite Anuntul din Bulgaria vine la cateva zile dupa ce si Franta a luat aceeasi decizie.Recent, Financial Times a transmis ca Franta a fost de acord sa o sustina pe Laura Codruta Kovesi pentru sefia Parchetului European, desi avea propriul candidat pentru aceasta functie, pe Jean-Francois Bohnert. Un oficial francez a spus, pentru FT, ca, dupa aceasta miscare, se asigura un echilibru geografic in ce priveste impartirea institutiilor UE.Pana acum est-europenii nu detineau nicio functie importanta.De asemenea, admiministratia prezidentiala din Romania a transmis recent ca presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a transmis lui Klaus Iohannis , intr-o convorbire telefonica ce a avut loc vineri, ca Franta isi va retrage candidatul pentru sefia Parchetului European si o va sustine in schimb la Laura Codruta Kovesi pentru aceasta functie.Sursa citata scrie si despre razboiul dus de cei aflati la guvernare in Romania impotriva Laurei Codruta Kovesi, amintind dosarele care au fost deschise in ultima vreme pe numele fostei sefe a DNA.Novinite mentioneaza ca Procurorul European va actiona pe teritoriul a 22 de state membre ale UE care au sprijinit ideea crearii sale, printre care se afla si Bulgaria. Scopul acestei noi institutii este de a imbunatati investigatiile privind fraudele cu fonduri europene.