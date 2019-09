Kovesi: Votul unei ambasadoare nu inseamna ca Romania a fost impotriva mea. Sustinerea cetatenilor inseamna ca Romania a fost cu mine

Ziare.

com

In orice caz, fost sefa a DNA spune ca un vot nu inseamna ca tara a fost impotriva ei, ci ea a simtit mereu sustinerea cetatenilor."Procedura inca nu e finalizata, dar votul de azi reprezinta un pas foarte important si am considerat ca e o reusita a tuturor romanilor. E un vot de incredere si sustinere a unei societati care a sustinut lupta anticoruptie. Alegerea unui procuror roman e o recunoastere a muncii depuse de intreg sistemul judiciar. Va reprezenta pentru toti magistratii o motivare sa continue lupta anticoruptie, sa apere independenta justitiei", a declarat Kovesi, la Digi24.Intrebata cum vede ca a primit 17 voturi din 22, ea s-a aratat foarte bucuroasa."(Votul) il apreciez ca pe o majoritate extrem de importanta, n-as putea sa spun care sunt tarile care au votat pentru, impotriva sau s-au abtinut, dar aceasta majoritate e destul de importanta si m-a bucurat ca exista. E o decizie asumata.Nu stiu cum s-a votat nici la primul vot, nici astazi, cred ca e obligatia altor institutii sa explice. Din punctul meu de vedere nu e informatie secreta si ar trebui clarificata. Dar nu cred ca sustinerea unei anumite persoane care ocupa o functie sau votul unei ambsadoare inseamna ca Romania a fost impotriva mea.Pentru mine, sustinerea cetatenilor inseamna ca Romania a fost cu mine. (...) Sper ca acest vot sa schimbe situatia in sistemul de justitie si colegii mei sa se simta incurajati sa continua ce am inceput.Au fost atat de multi romani care m-au sustinut, cetateni care nu sunt romani si m-au sustinut, ca nu am simtit niciun moment ca am fost singura in aceasta lupta, le multumesc", a mai spus viitorul procuror sef european.Kovesi a spus ca este un moment extrem de important in cariera ei, dar a dat asigurari ca oricand va fi nevoie de ea in tara va reveni."Sistemul de justite a fost supus unui asalt nu doar prin comentarii publice, dar si incercari repetate de modificare a legislatiei si cred ca e foarte important ca justitia sa reziste in continuare, sa isi faca treaba intr-un mod profesionist.Acesta e un moment unic intr-o cariera profesionala. Saptamana asta am implinit 24 de ani de procuratura, sper sa pot sa-mi continui aceasta activitate. Experienta acumulata in Romania imi va fi extrem de utila in ceea ce am de facut si nu inseamna ca atunci cand va fi nevoie de experienta mea in Romania nu voi raspunde prezent", a conchis Kovesi.