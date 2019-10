Laura Codruta Kovesi a fost validata la sefia Parchetului European

Cu ce se va ocupa Parchetul European

La reuniune a participat si Dacian Ciolos, presedintele PLUS si al grupului Renew Europe, acesta fiind cel care a anuntat oficial vestea."Am hotarat impreuna cu presedintele parlamentului si cu presedintii celorlalte grupuri politice sa validam numirea doamnei Kovesi ca sefa a Parchetului European dupa ce si Consiliul a convenit sa o sustina.Este un moment important si simbolic pentru Romania ca lupta impotriva fraudei si coruptiei care aduc atingere fondurilor publice ale Uniunii Europene va fi condusa de o romanca pentru urmatorii sapte ani. Felicitari, Laura Codruta Kovesi! Ai sansa de a construi de la zero Parchetul European (EPPO) si sunt sigur ca o vei face cu competenta si cu responsabilitate", a declarat Dacian Ciolos, potrivit unui comunicat remisAcum mai trebuie doar ca decizia de validare sa fie publicata in Monitorul European.Amintim ca Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene au semnat, pe 24 septembrie, acordul prin care Laura Codruta Kovesi este desemnata candidat comun pentru functia de procuror sef european Parchetul European (EPPO), care se asteapta sa fie operational la sfarsitul anului 2020, va fi o institutie independenta insarcinata cu investigarea, urmarirea penala si aducerea in fata justitiei a infractiunilor impotriva bugetului UE, cum ar fi frauda, coruptia sau frauda transfrontaliera cu TVA de peste 10 milioane de euro.Lista infractiunilor se va putea extinde in viitor pentru a include, de exemplu, faptele de terorism.Pana in acest moment, 22 de state membre s-au alaturat Parchetului European. Cele cinci state care nu participa inca (Suedia, Ungaria, Polonia, Irlanda si Danemarca) se vor putea alatura in orice moment.Parchetul European va avea sediul central in Luxemburg si va fi compus dintr-un procuror-sef si un colegiu de procurori din toate tarile participante. Acestia vor coordona investigatiile curente desfasurate de catre procurorii delegati in fiecare stat participant.